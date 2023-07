Vincent Bruins

Oscar Piastri sleepte zijn tweede achtereenvolgende resultaat in de top vijf binnen tijdens de Grand Prix van Hongarije. De McLaren-coureur lag in de eerste helft van de wedstrijd echter nog op podiumkoers, maar hij verloor naarmate de race vorderde wat snelheid. Meer dan P5 zat er voor de Australische rookie niet in afgelopen zondag en het team uit Woking verklaart waarom.

Net als op Silverstone was McLaren sterk in de kwalificatie op de Hungaroring. Met de derde en de vierde positie deelden Norris en Piastri de tweede rij op de startgrid. Lewis Hamilton had vanaf pole position geen goede start en zag Max Verstappen aan zich voorbijgaan evenals de papayakleurige auto's. Piastri pakte zelfs de tweede positie, maar verloor deze aan zijn teamgenoot na de eerste pitstop. Later in de race werd hij ook ingehaald door Sergio Pérez en Hamilton. Dankzij de vijfde plek dicht Piastri het gat richting Esteban Ocon in de puntenstand.

Niet bandendegradatie, maar vloerschade

"Ik denk dat het de bandendegradatie was dat het voor mij verpestte," liet Piastri weten aan de aanwezige media na afloop van de race. "Ik weet nog niet 100% zeker waarom, maar het is duidelijk iets voor mij om naar te kijken. Ik denk dat het een van de eerste races was waar ik te maken kreeg met zoveel degradatie, en meerdere pitstops, dus er was genoeg voor mij om te leren." Teambaas Andrea Stella legde echter uit dat de bandendegradatie niet de reden was voor het verlies in snelheid bij de MCL60 van de Australiër, maar eerder een beschadigde vloer: "Oscar is iemand die niet excuses bedenkt. We denken dat de schade is gebeurd bij het wijdgaan op een kerb."

Toch wel tevreden

"Het is niet per se gebeurd of als enige keer gebeurd, toen hij naast de baan terechtkwam in het gevecht met Pérez," vervolgde de Italiaan tegenover Speedcafe. "Over de kerbs gaan hier in Hongarije zorgt zeker voor schade aan de vloer. Het gebeurde in een vrije training ergens tijdens het weekend. We konden dat zien, omdat overal sensoren bij de vloer zitten die de druk meten." Ondanks het verlies van een podiumpositie was Piastri toch tevreden: "Er is genoeg om te verbeteren, maar om de uitdagingen te hebben die ik had, en nog steeds in de top vijf te eindigen is toch wel een mooie positie." De 22-jarige uit Melbourne zag het als een eer om zij-aan-zij te kunnen racen met Verstappen en Hamilton.