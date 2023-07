Brian Van Hinthum

Zondag 23 juli 2023 16:54 - Laatste update: 17:00

Sergio Pérez heeft de Grand Prix van Hongarije om weten te zetten in een zeer welkome opsteker. De Mexicaan begon vanaf P9 aan de race op de Hungaroring, stormde naar voren door het veld en pakte uiteindelijk een welverdiend podium. Na afloop reageert hij dus blij.

Het is natuurlijk een lastige fase voor de man uit Guadalajara en na een reeks matige resultaten snakte Pérez naar een goed resultaat. Op zaterdag was het opnieuw teleurstelling troef voor de teamgenoot van Max Verstappen, toen hij op ruime afstand van de Nederlander eindigde en het dus op zondag moest gaan doen vanaf de negende stek. Daar wist Pérez, gewapend met een goede tactiek van het team, op zondag uiteindelijk prima raad mee.

Geweldige strategie

Hij hield het hoofd koel, maakte met name op de mediums in zijn tweede stint een aantal mooie inhaalacties en mocht daarna met Verstappen en Lando Norris mee naar het Hongaarse podium. Na afloop reageert hij dan ook met een grote glimlach bij het interview met Nico Rosberg. "We zijn naar P3 geklommen. Het was een geweldige strategie van het team, dus ik ben enorm blij om eindelijk weer terug te keren op het podium", stelt de Mexicaanse coureur.

Elk weekend naar het podium

Na een moeilijke tijd maakt hij nu dus hopelijk een einde aan zijn slechte streak. "Dit is het soort prestatie dat zal helpen. Ik kijk ernaar uit om elk weekend weer op het podium te staan. Laten we dit volhouden", zegt Pérez. Hij kijkt ook nog even terug op het intense gevecht met Oscar Piastri, dat bijna in tranen eindigde. "Het was op het randje. We zaten in hetzelfde rondje op dezelfde banden. Ik ging ervoor. We raakten elkaar even aan, dus het was close. Uiteindelijk was het een goede race", besluit hij.