Vincent Bruins

Dinsdag 29 augustus 2023 07:16

Er blijft een vraagteken hangen boven de toekomst van Zhou Guanyu in de Formule 1. Hij komt momenteel nog uit voor het door Sauber-gerunde Alfa Romeo Racing, maar het is afwachten of hij zijn zitje mag behouden. Naar verluidt heeft de Zwitserse renstal twee kandidaten op het oog in de zoektocht naar een mogelijke nieuwe teamgenoot voor Valtteri Bottas vanaf 2024.

Zhou maakte in 2022 zijn debuut met een tiende plaats in Bahrein. Hij zou uiteindelijk zes punten scoren dat seizoen. In 2023 staat de teller tot nu toe nog op vier na tweemaal een negende finishpositie in Australië en Spanje. Of dat genoeg is om Alfa Romeo te overtuigen hem een contractverlenging aan te bieden, blijft de vraag. Volgens de Italiaanse tak van motorsport.com zou de Chinese coureur contact hebben gezocht met andere teams om te kijken wat zijn opties zijn. Het lijkt er echter op dat er verder geen plek beschikbaar is. James Vowles gaf tijdens de Dutch Grand Prix aan dat hij Logan Sargeant wil behouden bij Williams en AlphaTauri lijkt geen interesse te hebben in Zhou.

Felipe Drugovich

De 23-jarige Felipe Drugovich zou de eerste kanshebber zijn op een stoeltje bij Alfa Romeo, wat volgend jaar weer onder de Sauber-naam zal uitkomen. Hij sleepte in 2018 kampioenschappen binnen in de MRF Challenge Formule 2000 en Euroformula Open op dominante wijze. Hij maakte het seizoen daarop de overstap naar de FIA Formule 3, maar die auto lag hem duidelijk niet. Meer dan één keer zesde worden zat er qua puntenfinishes niet in. In de Dallara van de FIA Formule 2 voelde de Braziliaan zich stukken beter. In zijn debuutseizoen in 2020 pakte drie overwinningen met het Nederlandse team MP Motorsport. Het jaar daarop verhuisde hij naar UNI-Virtuosi Racing, maar hij zag daar nooit als eerste de zwart-witgeblokte vlag. Eenmaal terug bij MP Motorsport verdiende hij de Formule 2-titel in 2022. Tegenwoordig is hij de reservecoureur van Aston Martin en kwam tijdens de vrije training van Abu Dhabi in 2022 en de testdagen voor 2023 al in actie.

Théo Pourchaire

Théo Pourchaire is tijdens de afgelopen zomerstop 20 jaar geworden en zou de tweede kandidaat zijn. Na het karten sleepte hij titels binnen in de Franse en Duitse Formule 4-kampioenschappen. In zijn debuutjaar in de FIA Formule 3 in 2020 werd hij tweede in de eindstand. Hij kwam drie punten tekort op Oscar Piastri en versloeg Logan Sargeant met één puntje. De jonge Fransman bleef bij ART Grand Prix en promoveerde naar de FIA Formule 2. Hij pakte twee overwinningen in 2021 en zegevierde driemaal in 2022. Na vice-kampioen te zijn geworden afgelopen seizoen is hij in de Formule 2 gebleven. Nu leidt hij de tussenstand met nog twee raceweekenden te gaan. Pourchaire maakt deel uit van het Sauber-juniorteam en reed al in een vrije training voor Alfa Romeo op Circuit of the Americas.