Alfa Romeo presteert belabberd, maar voorbereiding Audi 'verloopt volgens plan'

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 15:53

Alfa Romeo verkeert in een behoorlijke vormdip, maar de overgangsfase richting de terugkeer van Audi verloopt nog altijd volgens plan, zo stelt kopman Valtteri Bottas. Toch lijkt het te rommelen in Ingolstadt.

Het team van Sauber is op dit moment verbonden aan Alfa Romeo, maar in 2026 wordt Audi naamgever van het team. De Duitsers gaat met fabrieksondersteuning van start in de Formule 1 en ontwerpen ook een eigen motor. Op het hoofdkantoor van Audi rommelt het ondertussen flink, want CEO Markus Duesmann is op straat gezet. Dat terwijl juist hij degene was die de F1-plannen goedkeurde.

“Voor zover ik weet loopt alles op schema”, vertelt Bottas in gesprek met het Zwitserse Blick. “Het is natuurlijk nog ver weg, maar ik heb nog geen tegengestelde berichten gekregen. Ik denk dus dat het zeker goed gaat komen.” De Fin klinkt dus gematigd positief, maar zijn werkgever kan er niet gerust op zijn. Alfa Romeo nam een grote update mee naar Silverstone, maar daar was niets van vooruitgang te merken.

Personeelsbeleid

Technisch directeur Jan Monchaux werd al ontslagen en vervangen door James Key, maar het is nog te vroeg om daar de effecten van te zien. Ondertussen lijkt het team zelf nog wel vertrouwen te hebben in een goede afloop van het huidige seizoen, zo horen we van technisch eindverantwoordelijke Xevi Pujolar. “We hebben het vooral lastig met Williams. Het verschil is maar twee punten, maar in Silverstone konden zij vechten met Ferrari en Aston Martin. We zijn er echter van overtuigd dat we voor de zomerstop voorbij Haas en Williams kunnen gaan. Dat is ons doel.”