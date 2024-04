De samenwerking tussen Audi en Sauber in F1 gaat pas in vanaf 2026, maar op de achtergrond zijn de twee partijen al hard aan het werk om alles klaar te krijgen en in het nieuwe tijdperk van F1 meteen competitief te kunnen zijn.

Een paar jaar geleden werd bekend dat Audi en Porsche van plan waren om als motorleverancier de koningsklasse te komen versterken. Porsche bleek uiteindelijk geen samenwerking aan te gaan met Red Bull en besloot alles vervolgens op een lager pitje te zetten. Voorlopig zal het merk niet in F1 te vinden zijn. Dit geldt wel voor Audi, dat vanaf 2026 als leverancier van Sauber actief zal zijn in F1. Het zal niet alleen het begin van een nieuw tijdperk in F1 zijn en voor Audi, maar ook voor Sauber.

Sauber laat verleden achter zich

Sauber heeft de laatste jaren en tijdperken in F1 namelijk niet zo heel veel succes gekend. Het team werkte tot eind vorig jaar met Alfa Romeo samen, maar kwam tussen 2019 en 2023 niet veel verder dan P6 in het constructeurskampioenschap (2022). Verder werd het achtste, achtste, negende en negende. Het hoogste aantal punten dat gescoord werd door het team, was 57 punten in 2019. Voor Alfa Romeo was de komst van Audi reden genoeg om te vertrekken als titelsponsor, waardoor Sauber naar een andere teamnaam en sponsor moest gaan zoeken.

2024 en 2025

Door het feit dat Audi officieel pas in 2026 actief is in F1, moet het team in 2024 en 2025 nog weten te doorstaan. Dit doet het onder de naam Kick Sauber of Stake F1 Team, net wat je voorkeur heeft. Aan alles is echter te merken dat dit seizoen en volgend seizoen tussenjaren zijn en dat de focus op 2026 ligt. Op de baan is het team tot nu toe zeker niet het langzaamste team gebleken (qua race pace gemiddeld zevende achter de vijf topteams en Haas) en zijn de huidige coureurs - Valtteri Bottas en Zhou Guanyu - meer dan capabel om in ieder geval genoeg uit de auto te halen. De pitstops en technische/motorische problemen zorgen echter voor slechte resultaten tijdens de races. Het team scoorde nog geen punt in 2024 en is er eigenlijk ook nog niet echt in de buurt van gekomen. Of het team zich daar echt heel erg druk om maakt, valt echter te betwijfelen.

Focus op 2026

Van tevoren kon het team namelijk wel invullen dat de auto niet snel en consistent genoeg zou zijn om stabiel om de plekken in de top tien mee te doen, wat tot nu toe in 2024 ook gebleken is. De komende twee seizoenen werkt het team nog samen met Ferrari, dat de motoren levert. Het team zal het echter belangrijker vinden om met Audi in 2026 een goede start van de nieuwe motorische reglementen te maken. Sauber is hier flink mee bezig, maar Audi op de achtergrond nog veel meer.

Audi neemt Sauber over

Audi zou in eerste instantie een flink deel van Sauber overnemen en eigenaar worden van Sauber, maar inmiddels is dit omgeslagen en gaat Audi alle aandelen van Sauber kopen om volledig eigenaar te worden. Andreas Seidl werd dan ook al aangekondigd als Audi F1 Team CEO, iets waar Sauber weinig problemen mee zal hebben. De naam van Sauber is namelijk überhaupt vaak niet te vinden in de naam van het F1-team. Het geeft daarnaast wel aan wie de touwtjes vanaf 2026, maar eigenlijk ook al op de achtergrond nu, in handen heeft. De motoren gaan echter wel in de fabrieken van Sauber gebouwd worden, wat wellicht het grootste aandeel zal zijn van Sauber samen met het personeel.

Audi op de achtergrond al druk bezig

Toch zijn er meer aanwijzingen dat Audi, ondanks dat het vanaf 2026 pas in F1 actief is, nu al bezig is met het team. Dit kan ook herkend worden in de line-up van de coureurs voor 2025. Nico Hülkenberg werd vorige week aangekondigd als coureur van Kick Sauber voor het seizoen 2025. De Duitser had een aflopend contract bij Haas en maakt al twee jaar indruk bij het Amerikaanse team. Daarnaast is Hülkenberg dus een Duitser, iets wat Audi ook wel zal bevallen. Veel mensen zullen vervolgens ook meteen aan Mick Schumacher denken, maar zijn naam wordt eigenlijk amper in verband gebracht met Audi. De naam van Carlos Sainz, net zoals Hülkenberg uitblinker in 2024 tot nu toe, wel. Dit komt mede ook door de connectie met vader Carlos Sainz Sr, die in onder meer Dakar vaak namens Audi in actie komt. De link is dan snel gelegd.

Hülkenberg en Sainz?

Hülkenberg en Sainz zijn makkelijk naar Sauber/Audi te halen omdat ze aflopende contracten hebben. Daar waar Hülkenberg nu dus binnen is, is Sainz dat nog niet. De Spanjaard neemt zijn tijd en bekijkt hoe de puzzelstukjes in elkaar vallen. De Spanjaard kan ook op interesse van Mercedes rekenen, een team dat hem op de korte termijn en wellicht ook lange termijn sportief gezien een betere auto kan geven. De vraag is wat Sainz liever heeft: Mercedes of Sauber/Audi? Mocht Sainz voor Mercedes kiezen, is de vraag wat er met Zhou en Bottas gaat gebeuren. Bottas is marketingtechnisch gezien een aanwinst, terwijl Zhou vooral financiën en sponsors met zich meebrengt. Een van de twee vertrekt sowieso, waarbij Zhou de meest logische lijkt. Hij heeft na 2024 geen contract, daar waar Bottas nog tot eind 2025 contract heeft bij Kick Sauber.

Conclusie over Audi en Sauber

Het is duidelijk dat 2024 en 2025 voor Kick Sauber en Audi niet zo belangrijk zijn. Zeker voor Audi niet, maar eigenlijk ook voor Sauber niet. Het zal vooral op de achtergrond zijn waar het team richting 2026 haar slag wil slaan. Met de volledige overname van Audi en de komst van Hülkenberg vanaf 2025 is het team daar deels al in geslaagd. De vraag is nu vooral hoe het team er op de baan voor gaat staan, maar op die vraag krijgen we pas in 2026 antwoord als alle kaarten op tafel komen.

