Audi en Sauber gaan vanaf 2026 samenwerken in F1, waarbij Audi nu van plan is om het bedrijf helemaal over te gaan nemen in plaats van de 75% die eerst was afgesproken. Dit maakt Audi zelf bekend. Er waren geruchten dat Audi twijfelde over een toekomst in F1, maar aan al deze twijfel is nu een einde gemaakt.

Het was al een tijdje bekend dat Audi en Sauber vanaf 2026 samen gingen werken. Alfa Romeo was tot eind 2023 titelsponsor en partner van Sauber, maar daar kwam eind vorig jaar dus een einde aan. In 2024 en 2025 zal het team door het leven gaan als Stake F1 Team, met de kleuren groen en zwart die domineren. Sauber was al voor een deel in handen van Audi en dit zou stukje bij beetje steeds meer worden. In 2026 was het doel om voor 75% eigenaar van Sauber te zijn, maar Audi wil het team nu dus helemaal over gaan nemen.

Vertegenwoordiger Audi

Oliver Hoffman, door de Raad van Bestuur benoemd tot vertegenwoordiger en tevens een nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Sauber Group, zegt het volgende: "Ik wil het hele team van Technical Development bedanken voor de geweldige prestaties van de afgelopen jaren en ik ben trots op de uitstekende producten die het resultaat zijn van ons intensieve werk en die we de komende maanden op de markt zullen brengen. Autosport, met name Formule 1, is mijn grote passie. Ik ben ervan overtuigd dat we door de verantwoordelijkheden te bundelen en de Sauber Group voor 100 procent over te nemen, onze voorbereidingen voor de start in 2026 verder kunnen versnellen."

Seidl aangesteld als CEO

Andreas Seidl, in het verleden onder meer werkzaam voor McLaren, is aangesteld als CEO van Audi F1 Team en heeft zin in de uitdaging. "Ik bedank Gernot Döllner en Oliver Hoffmann voor hun vertrouwen en kijk ernaar uit om Audi als CEO van het Audi F1 Team samen met een zeer gemotiveerd team naar de Formule 1 te leiden. We hebben een duidelijke routekaart voor hoe we zowel in Hinwil als in Neuburg competitief willen worden. We hebben ambitieuze doelen. De realisatie ervan is in volle gang en zal verder versneld worden door de volledige overname van Sauber door AUDI AG."

