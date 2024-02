Audi Sport zou over twee jaar haar intrede moeten maken in de Formule 1 als nieuwe motorleverancier. Er heerst echter onzekerheid over de plannen van de Duitse autofabrikant. Er wordt door de media bij onze oosterburen zelfs gesproken over een interne onenigheid.

Eind vorig jaar deden geruchten de ronde dat Audi haar Formule 1-project wilde beëindigen. Het is de bedoeling dat Audi vanaf 2026 de power units zal leveren voor Sauber (momenteel Stake F1 Team) en dat de Zwitserse formatie als het ware als een fabrieksteam van Audi gerund zal worden. Echter, veranderingen in het bestuur en management evenals bezuinigingen binnen het bedrijf uit Ingolstadt zouden roet in het eten gooien. Afgelopen september nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO zou niet volledig achter het Formule 1-project staan, in tegenstelling tot zijn voorganger. Intern zou Döllner toch groen licht hebben gegeven, voordat hij midden december tegenover Handelsblatt zei: "Er is een duidelijke beslissing van het bestuur, van de Raad van Toezicht van Audi en Volkswagen, dat Audi in 2026 haar intrede in de Formule 1 zal maken. Het plan staat vast."

Engineers en coureurs willen niet naar Zwitserland

Ondanks de woorden van Döllner meldt Bild nu dat het F1-project alsnog gevaar loopt. Na Duesmann zou namelijk ook Oliver Hoffmann, hoofd van technische ontwikkeling (Chief Development Officer), moeten vertrekken bij Audi. Tussen Döllner en Hoffmann is naar verluidt onenigheid ontstaan in discussies over de toekomst van de autofabrikant. Daarnaast zou Hoffmann nog de schuld krijgen van de tegenvallende verkoopcijfers van hun straatauto's. Naar verluidt lukt het Sauber niet om de beste engineers in de koningsklasse over te halen om naar Zwitserland te komen, aangezien de meeste teams in Groot-Brittannië zitten, en het zou te lang duren voordat de investering van Audi in het team van Sauber een impact heeft. Met het mogelijke verlies van Hoffmann nadat Duesmann al vertrokken was, zou er nog maar weinig steun binnen Audi zijn om het F1-project voort te zetten. Döllner staat er naar verluidt voor open om de aandelen die Audi heeft in Sauber, te verkopen, als dat kan zonder al teveel gezichtsverlies. De onzekerheid over de toekomst van Audi in de Formule 1 zou er ook voor zorgen dat mogelijke gesprekken met Valtteri Bottas of Carlos Sainz moeizaam verlopen of überhaupt niet meer aan de orde zijn.