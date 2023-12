Formule 1 deelt 'alternatieve awards' uit aan coureurs en teams na 2023

Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 06:57

Het is bijna 2024 en dus wordt er volop teruggeblikt op het Formule 1-seizoen van 2023. De koningsklasse van de autosport heeft besloten om nog 'alternatieve awards' uit te reiken.

De Formule 1 wil op deze manier de gekke, grappige, maar ook bewonderenswaardige prestaties belichten waar geen officiële prijs voor is uitgereikt. Natuurlijk komt ook drievoudig wereldkampioen Max Verstappen naar voren. De Nederlander domineerde het seizoen samen met Red Bull Racing en stond na maar liefst 19 van de 22 Grands Prix op de hoogste trede van het podium.

Meest verbeterde coureur

Alexander Albon is verkozen tot de meest verbeterde Formule 1-coureur. Na een lastige periode als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull en een jaar langs de zijlijn, voegde de in Londen-geboren Thai zich bij Williams. Afgelopen seizoen scoorde hij 27 van de 28 punten voor het team uit Grove om de zevende plek bij de constructeurs te bemachtigen.

Ongelukkigste coureur

Esteban Ocon is met zeven uitvalbeurten de ongelukkigste coureur van 2023. In Bahrein stopte hij met mechanische problemen, in Australië werd hij in de muur gedrukt door Alpine-teamgenoot Pierre Gasly, in Groot-Brittannië kreeg hij te maken met een olielek, in Hongarije werd hij bij de start geraakt door Daniel Ricciardo en Gasly, in Italië had hij stuurproblemen, in Singapore viel hij op zijn verjaardag uit vanaf P6 met een kapotte versnellingsbak en in de Verenigde Staten gaf hij op na contact met Oscar Piastri.

Grappigste moment

Het ongemakkelijke geschreeuw van UFC-announcer Bruce Buffer tegen een verwarde Sergio Pérez is uitgekozen als het grappigste moment van het jaar.

Beste radiobericht

George Russell dacht dat het regende tijdens de Grand Prix van Spanje. Het bleek echter zijn eigen zweet te zijn, wat leidde tot hét radiobericht van 2023.

Beste speciale kleurstelling

2023 was het ideale Formule 1-seizoen voor fans van speciale kleurstellingen. De tricolore van Alfa Romeo is uitgekozen tot de beste van het jaar.

Meest vermakelijke filmpje

Albon, Lando Norris en George Russell maakten alle drie hun debuut in de Formule 1 in 2019. Na vier seizoenen kwamen ze bij elkaar voor de 'most entertaining feature' van 2023.

Beste doel

De blote billen van Valtteri Bottas draaiden veel hoofden dit jaar. Hij maakte een kalender met foto's van zijn achterwerk en haalde daarmee zo'n $150.000 op voor Movember.

Beste statistiek

Het winstpercentage van Verstappen is uitgekozen als de beste statistiek van het jaar. Met 86,4% verbrak hij het record van Alberto Ascari dat al stond sinds 1952.

Beste meme

De reactie van Piastri op het ongelukje van de jetpack voor de Grand Prix van Oostenrijk werd vaak gebruikt op social media en is daarmee meme van het jaar.

Oscar Piastri nailing 'The Office' camera look after this jet-pack mishap! 😂



Glad to see the jet-pack flier in good spirits after too 😊#AustrianGP #F1 @OscarPiastri @McLarenF1 pic.twitter.com/AUwS04whpd — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Beste grappenmaker

Ferrari maakte niet haar beste seizoen ooit mee, maar Frédéric Vasseur, die tijdens de winter de rol van teambaas overnam van Mattia Binotto, raakte nooit zijn humor kwijt en wist met zijn lach anderen weer aan te steken. De Fransman is dé grappenmaker van 2023.