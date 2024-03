De Formula 1 Academy heeft haar officiële openings titles, ofwel de introvideo, voor het 2024-seizoen gepresenteerd. De vrouwelijke raceklasse introduceerde een trailer die sterke gelijkenissen kent met de Formule 1-versie. De muziek die wordt gebruikt is het Formula 1 Theme van componist Brian Tyler.

De F1 Academy is een racekampioenschap gelieerd aan de Formule 1 waar enkel vrouwelijke coureurs aan mee mogen doen. Het kampioenschap begint dit weekend in Saoedi-Arabië en valt in het voorprogramma van de Formule 1. De vrouwelijke coureurs hebben dan ook zojuist hun eerste vrije training achter de rug. De Nederlandse Emely de Heus, die namens Red Bull in een auto van MP Motorsport meedoet, klokte hierin de veertiende tijd. Het is voor het eerst dat de F1 Academy live wordt uitgezonden en daar hoort natuurlijk zogenoemde opening titles, ofwel een introvideo, bij. Deze werd vandaag gelanceerd door de F1 Academy en kent veel gelijkenissen met de versie die in de F1 wordt gebruikt.

F1 Academy openings titles in lijn met Formule 1

In de video komen alle vijftien deelnemende coureurs voorbij, beginnend bij Amna Al Quabaisi en eindigend bij Carrie Schreiner. Die gebeurt in dezelfde stijl als de openings titles van de Formule 1. Ook de muziek is hetzelfde. Het Formula 1 Theme-lied van componist Brian Tyler wordt gebruikt terwijl de coureurs één voor één in beeld worden gebracht. Het kampioenschap van de F1 Academy kan dit seizoen live gevolgd worden via F1 TV Pro of Viaplay. De kalender kent zeven races, waaronder op Zandvoort. De eerste race is dit weekend in Saoedi-Arabië.

Here are the 2024 F1 Academy opening titles in all their glory! 🤩#F1Academy pic.twitter.com/cxOZsVBhBK — F1 Academy (@f1academy) March 7, 2024

