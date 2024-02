Emely de Heus zal dit jaar beginnen aan het tweede seizoen in de F1 Academy. De Nederlandse zal daarbij steun krijgen van Red Bull. Bij de lancering van de hagelnieuwe RB20 vertelde ze dat ze dit nooit had verwacht.

De Heus won in 2020 de Dutch Wintercup in het karten, voordat ze vierde werd in het nationale Nederlandse Rotax Max-kampioenschap. Een jaar later maakte ze haar debuut in de autosport en nam ze deel aan het Spaanse Formule 4-kampioenschap. In 2022 maakte ze de stap naar de W Series, de klasse voor vrouwelijke coureurs waar met Formule Regional-auto's werd geracet. De W Series ging echter failliet en dus zette de Formule 1 zelf de F1 Academy op voor 2023, een nieuw kampioenschap voor dames. De Heus kwam daar uit voor MP Motorsport en de 21-jarige wist op Circuit de Barcelona-Catalunya een race op haar naam te schrijven. Alle tien Formule 1-teams zullen vanaf aankomend seizoen vrouwelijke coureurs steunen en De Heus kan rekenen op die van Red Bull.

Nooit kunnen bedenken

"Een paar jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken om deel uit te maken van Red Bull," vertelde De Heus bij de lancering van de RB20. "Het was altijd mijn droom. Mijn ambities voor aankomend seizoen is om races te winnen en ik wil natuurlijk kampioen worden." Terugblikkend op 2013, zei ze: "Vorig jaar deed ik al mee aan de F1 Academy en ik won mijn eerste race in Barcelona. En dit jaar maak ik deel uit van de Red Bull-familie en daar ben ik ontzettend trots op."

De F1 Academy zal alle zeven raceweekenden in het voorprogramma staan van de Formule 1. Het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs begint in Saoedi-Arabië op 8 en 9 maart, voordat het neerstrijkt in Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi. Het veld van vijftien dames zal dus ook op Circuit Zandvoort in actie komen.