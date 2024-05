De belangrijkste conclusies na de Grand Prix van Monaco

Afgelopen weekend won Charles Leclerc de F1 Grand Prix van Monaco en maakte hij daarmee een einde aan de vloek in Monaco. Max Verstappen en Red Bull Racing hadden het lastig, terwijl er daarnaast nog meer conclusies te trekken zijn uit het raceweekend in Monaco.

Leclerc domineerde eigenlijk het hele weekend in Monaco. Tijdens de trainingen zag Leclerc er sterk uit, terwijl hij dat vervolgens op zaterdag voor de derde keer in zijn carrière kon verzilveren door pole position te veroveren. Dankzij een vroege rode vlag tijdens de race op zondag, waardoor iedereen de banden kon verwisselen, was de strategische factor ook uit de race gehaald en reed Leclerc gecontroleerd naar de finish om zijn eerste zege in Monaco te boeken. Oscar Piastri werd tweede, Carlos Sainz derde. Verstappen moest het doen met P6, terwijl Sergio Pérez met de twee coureurs van Haas al na de eerste bocht uitgevallen was na een megacrash.

Leclerc maakt einde aan vloek in Monaco

Voorafgaand aan het weekend in Monaco ging het de afgelopen jaren, en ook dit weekend weer, over de vloek waar Leclerc in Monaco mee te maken heeft gehad. De Monegask had in eigen land twee keer pole veroverd en deze niet kunnen verzilveren tijdens de race, terwijl de Monegask ook vanuit andere startposities de race nog niet wist te winnen. Afgelopen weekend zat het eindelijk een keer mee voor Leclerc. De coureur van Ferrari begon vanaf P1 en zou deze plek niet weggeven. Dit kwam mede ook door de vroege safety car, die ervoor zorgde dat iedereen van banden kon wisselen, zo aan de reglementen voldeed en daarna er voor veel coureurs geen pitstops meer zouden volgen. Daardoor waren er ook geen inhaalacties meer mogelijk, waardoor er tijdens de rest van de race eigenlijk niks meer veranderde in de top tien. Zo maakte Leclerc een einde aan de vloek en won hij voor het eerst zijn thuisrace.

Wie was er schuldig tijdens megacrash Pérez?

Het moment van de race, en tevens dus het moment waarop de race in Monaco extreem saai werd, was de crash waar Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Pérez onderdeel van waren. Na de eerste bocht probeerde Magnussen aan de rechterkant langs Pérez te gaan, maar daar bleek niet genoeg ruimte te zijn. Of Magnussen te agressief was of Pérez te weinig ruimte liet, daar zijn de meningen over verdeeld. Feit is wel dat de FIA besloot om, net zoals bij het incident tussen Piastri en Sainz, niemand te straffen. Vooral voor Magnussen was dit goed nieuws, want de Deen zit op twee strafpunten van een schorsing. Hij ontliep deze schorsing dus in Monaco.

Verstappen en Red Bull kennen wederom lastig weekend

In Imola hadden Verstappen en Red Bull het gedurende het weekend erg lastig, met als climax de laatste rondjes tijdens de Grand Prix. De hoop was bij Red Bull dat dit eenmalig was, maar niks bleek in Monaco minder waar. Vanaf de eerste training tot en met de kwalificatie klaagde Verstappen over het stuiteren van de auto, waarbij hij zelfs een 'kangoeroe' als voorbeeld gebruikte. Het dieptepunt was tijdens Q3, toen Verstappen in zijn laatste snelle ronde een foutje maakte. Daardoor begon hij vanaf P6 en was het, nadat de rode vlag ervoor had gezorgd dat het strategische aspect van de race weggevallen was, onmogelijk om nog een paar plekken te winnen. P6 was dan ook de eindpositie van de Nederlander. Teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en Verstappen zelf spraken na het weekend van een 'fundamenteel' probleem dat richting de 'normale circuits' in Europa opgelost moet worden. Voor Ferrari en McLaren zal het in ieder geval als muziek in de oren klinken.

Russell krijgt eerder de upgrades dan Hamilton

Dit weekend is ook gebleken dat George Russell nu al de voorkeur geniet bij Mercedes als het gaat om upgrades. Lewis Hamilton liet afgelopen weekend twee keer weten dat hij de geüpgraded voorvleugel niet had en Russell wel, wat volgens de Brit voor zijn teamgenoot vooral voordelig was tijdens de kwalificatie. De achterliggende reden is waarschijnlijk dat Hamilton na 2024 naar Ferrari gaat, iets wat Mercedes zelf natuurlijk nooit zal toegeven. Zo was het bij Mercedes onrustig, ondanks dat het team met een vijfde en zevende plaats relatief tevreden kon zijn over het weekend. Hamilton was tevens niet blij met de communicatie van het team rondom het moment van zijn pitstop, waarbij het voor hem niet duidelijk was dat hij meteen moest pushen om een voordeel op Max Verstappen te behalen. Het resultaat was dat Hamilton op P7 bleef en vervolgens niet meer de kans kreeg om langs de Nederlander te gaan.

Vlam in de pan bij Alpine

Het is geen groot geheim dat Pierre Gasly en Esteban Ocon geen goede vrienden zijn, maar afgelopen weekend hebben de twee coureurs daar nog even een schepje bovenop gedaan. Tijdens de eerste ronde raakten de twee coureurs elkaar voordat ze de tunnel bereikten, waarbij zeker Ocon aan de binnenkant iets te enthousiast was. Teambaas Bruno Famin was woedend en liet weten dat er 'binnenkort moeilijke beslissingen' moeten worden gemaakt. Ocon besloot na de race zijn excuses aan te bieden op social media, terwijl Gasly stelde dat zijn teamgenoot beter zijn best moet doen om contact te voorkomen. Het is niet het eerst en waarschijnlijk ook niet het laatste incident waar Ocon bij betrokken is, tenzij Alpine besluit tijdens het seizoen afscheid te nemen van de Fransman. Ocon zal hoe dan ook vijf plaatsen gridstraf hebben voor het raceweekend in Canada, aangezien de FIA hem wel bestrafte voor zijn aandeel in het incident.

Dramatisch weekend Sauber

Voor wie het ook totaal geen goed weekend was, was Kick Sauber. Tot nu toe ging het voor Sauber vooral fout tijdens pitstops, fouten van coureurs, betrouwbaarheid of de kwalificatie. Afgelopen weekend was het eigenlijk voor het eerst dat Sauber eigenlijk het hele weekend lang met afstand het langzaamste team was. Dit was op zondag tijdens de voorgaande races niet het geval. In Monaco kreeg het team niks voor elkaar, vanaf vrijdag tot en met zondag. Het resultaat, P13 en P16, leek nog wel aardig, maar er waren ook vier coureurs uitgevallen en allebei de coureurs maakten nog een extra pitstop. Daardoor waren ze dus op papier nog sneller dan de rest, maar in de praktijk was dit niet het geval. Daar waar onder meer Alpine stappen vooruit lijkt te maken, is dit voorlopig bij Kick Sauber niet het geval.

