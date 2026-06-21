Het is bijna raceweek voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Al sloeg de Formule 1 dit weekend over, er was genoeg andere race-actie om te volgen. Zo was bijvoorbeeld de MotoGP in Tsjechië. Wereldkampioenschapsleider Marco Bezzecchi werd geschorst na een bizar incident met een marshal. Volgende maand is het spectaculaire Goodwood Festival of Speed en dan zal de Nederlandse Nina Gademan achter het stuur kruipen van een Formule 1-bolide. Verder duikt er een verhaal op over hoe Max Verstappen op opmerkelijke wijze het maximale uit alles wil halen, is Toto Wolff tevreden over hoe het ADUO-reglement wordt ingezet en gaat een Red Bull-ambassadeur in op het geklaagd van Zak Brown.

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FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal

Marco Bezzecchi is vandaag niet verschenen aan de start van de Grand Prix van Tsjechië op het Automotodrom Brno. De Italiaanse leider in het wereldkampioenschap van de MotoGP werd door de stewards geschorst na een fysieke aanvaring met een marshal op het circuit. Zelfs nadat zijn team Aprilia Racing in beroep was gegaan, bleef de schorsing staan. Zijn voorsprong in de tussenstand op ploegmaat Jorge Martín is daardoor geslonken. Lees hier het hele artikel over de schorsing van Marco Bezzecchi.

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Verstappen blijkt tot het uiterste te gaan: "Hij nam doos met eigen dempers mee"

Volgens IMSA-winnaar Renger van der Zande en F1-commentator Olav Mol gaat Max Verstappen tot het uiterste om zijn raceteams naar een hoger niveau te tillen. De twee tafelgasten in het Race Café van Ziggo Sport stellen dat de drang naar perfectie bij de Limburger zo groot is, dat hij zelfs tegen de wens van grote fabrikanten in durft te gaan. "Hij gaat zo tot het gaatje om het laatste uit die mensen, de techniek en zelfs de dempers te halen." Dat leidt soms tot wrijving met de vaste leveranciers. "Hij had een mannetje in Frankrijk, waarvan hij dempers had gekregen. Daar had hij een doos van gekregen. 'Ja, dit zijn de dempers waar we mee gaan rijden.' Dus AMG helemaal over de zeik." Lees hier het hele artikel over de bizarre manieren waarop Max Verstappen het maximale eruit probeert te halen.

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Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"

Nina Gademan kruipt volgende maand achter het stuur van een Formule 1-auto tijdens het Goodwood Festival of Speed. Voor de Nederlandse coureur, die deel uitmaakt van het juniorprogramma van Alpine, gaat er naar eigen zeggen een langgekoesterde wens in vervulling. Het prestigieuze autosportevenement vindt plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 juli. Gedurende dit weekend zal Gademan de beroemde hill climb trotseren met de Alpine E20. Dit is van origine de Lotus E20 uit 2012, een wagen die werd gebouwd in dezelfde fabriek in Enstone. Lees hier het hele artikel over de Formule 1-kans voor de Nederlandse Nina Gademan.

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Coulthard slaat terug na FIA-klachtbrief Zak Brown: 'Red Bull heeft F1 juist geholpen'

David Coulthard vindt dat er nog altijd geen officiële aanleiding is voor Red Bull om afstand te doen van zusterteam Racing Bulls. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar reageert daarmee op de aanhoudende kritiek van McLaren-CEO Zak Brown, die het in het huidige tijdperk van de koningsklasse onacceptabel vindt dat één moederbedrijf twee teams op de grid bezit. Coulthard benadrukt dat de Red Bull-organisatie juist decennialang heeft geïnvesteerd in de stabiliteit van de Formule 1. "Als je daarnaar kijkt, hebben ze geholpen om van een klein achterveldteam een levensvatbaar top tien-team te maken. Dat waren ze nooit, totdat Red Bull zich inkocht", legt hij uit over de transformatie van het voormalige Minardi en Toro Rosso. Lees hier het hele artikel over David Coulthard die reageert op het geklaagd van Zak Brown over de Red Bull-teamconstructie.

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Wolff ziet Red Bull benadeeld worden en prijst FIA voor vermijden "politieke puinhoop"

De nieuwe reglementen om de motorprestaties in de Formule 1 in balans te houden werken precies zoals de bedoeling is, vindt Toto Wolff. De teambaas van Mercedes stelt dat het zogeheten ADUO-systeem voorkomt dat één fabrikant een te grote voorsprong opbouwt, maar benadrukt tegelijkertijd dat de koningsklasse ver weg moet blijven van een zogeheten Balance of Performance. "Het was bedoeld als een beschermingsmechanisme om de situatie van 2014 te vermijden, waarbij één motorfabrikant zo'n groot voordeel had en er vandoor ging met de testkilometers en raceresultaten", verklaart Wolff tegenover onder andere GPFans. "Wij stonden toen wel aan de goede kant daarvan", voegt hij daaraan toe. Volgens de teambaas is dit precies wat de Formule 1 nu wil voorkomen. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die ingaat op het ADUO-reglement.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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