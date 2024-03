Max Verstappen moest al snel de handdoek werpen tijdens de F1 Grand Prix van Australië. In de beginfase kreeg hij problemen met zijn remmen, waarna er rook ontstond en hij zijn Red Bull terug moest brengen naar de pitstraat. De Formule 1-fans op de tribune zagen het live gebeuren en waren er duidelijk niet rouwig om dat Verstappen een DNF moest laten noteren.

Verstappen begon de race op Albert Park in Melbourne nog vanaf pole position, maar erg lang kon hij niet van deze koppositie genieten. Al in de tweede ronde werd hij ingehaald door Carlos Sainz. Twee ronden later ging het helemaal mis toen de auto van Verstappen rechtsachter begon te roken. Een fractie later kwam er ook vuur bij kijken en werd Verstappen gedwongen zijn auto terug te trekken uit de race. Het bleek een remprobleem te zijn, iets waar hij in het gevecht met Sainz - zo bleek achteraf - al last van begon te krijgen. Het werd zodoende een DNF voor Verstappen, maar daar was niet iedereen rouwig om. Op de tribunes in Melbourne werd het feestje flink gevierd.

Feest op de tribunes na uitvalbeurt Verstappen

Op de tribunes bij start-finish konden de fans middels een groot scherm goed volgen wat er gedurende de race gebeurde. Toen er beelden werden getoond van de rook uit de auto van Verstappen, begon het enthousiasme bij de fans zichtbaar toe te nemen. Even later klonk uit de speakers dat Verstappen een groot probleem had en dat hij zijn auto terug moest brengen naar de pitstraat. Dit was voor veel fans in Melbourne reden genoeg om uit hun dak te gaan. De handen gingen de lucht in, er werd geklapt en er klonk gejuich op de tribunes.

Verrassende winnaar in Melbourne

Ogenschijnlijk was dit geen afgunst van de fans richting Verstappen, maar werden zij vooral blij van het feit dat er een keer een andere winnaar op het podium zou komen te staan. Verstappen is immers al tijdenlang dominant, waardoor het Nederlandse volkslied inmiddels helemaal grijs is gedraaid tijdens de podiumceremonies.

