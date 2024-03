Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso werd afgelopen weekend door de FIA aangepakt voor de in hun ogen uitgevoerde 'brake-test' op George Russell in de slotfase van de Grand Prix van Australië. Robert Doornbos steunt de FIA in de genomen beslissing en blikt in Crashen In De Keuken terug op een onderonsje uit 2006 dat hij had met de Spanjaard.

In 2006 knokte Alonso met Michael Schumacher om de wereldtitel. De Spanjaard had het jaar ervoor de Duitser afgetroefd en was wederom met een sterk seizoen bezig en zou aan het einde van het jaar met zijn tweede wereldtitel naar huis gaan. Toch werd het halverwege het seizoen spannend en toen het spektakel in Hongarije aankwam was de voorsprong van Alonso van 25 punten, naar 11 geslonken. De coureur in dienst van Renault reed elke sessie op de scherp van de snede en dat merkte Doornbos in Hongarije ook.

'Klapte bijna op hem'

De 42-jarige Rotterdammer analyseert het onderonsje tussen Russell en Alonso in Melbourne en komt tot de conclusie dat de wedstrijdleiding goed heeft gehandeld. Daarna blikt hij terug op zijn eigen onderonsje met de Spanjaard. "[Dat deed] Alonso bij mij ook weleens in Hongarije. Sterker nog, daar is hij voor gestraft. Het gebeurde in de vrije training en het ging nergens over. Maar het was zo'n 'brake test', dat ik bijna op hem klapte."

'Ik was gewoon mijn best aan het doen'

Het gebeurde allemaal tijdens de eerste vrije training in Hongarije in 2006. Met nog een half uur te gaan was Alonso zich aan het opmaken voor zijn snelle ronde toen hij Doornbos tegenkwam in de Red Bull. Hij weet wel waarom Alonso zich even liet gaan. "Omdat hij pissed was dat ik hem in 'de weg had gezeten' tijdens zijn snelle ronde, maar ik was eigenlijk ook gewoon mijn best aan het doen Fernando, dus ik zat je niet in de weg. Daar kreeg hij een straf voor, maar in de WK-strijd met Schumacher werd dat echt nog een dingetje en moest hij ook naar de stewards." Uiteindelijk kreeg de Spanjaard voor het voorval een straf van één seconde.

