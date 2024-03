Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vindt dat Sergio Pérez toch consequent te weinig levert. De Brit stelt dat op een dag dat Max Verstappen er niet staat, dan moet 'Checo' scoren. Toch lukte dat de Mexicaan in Australië niet vanaf de zesde startplek en Hill vermoedt dat Verstappen dat klusje wel had geklaard.

Carlos Sainz was de man die in Melbourne uiteindelijk op de hoogste treden wist plaats te nemen. Van de RB20 wordt gezegd dat het de snelste auto is, maar voorlopig lijkt dat alleen maar in de handen van Verstappen zo te zijn. Pérez kon in Melbourne echter niet de volle snelheid benutten van zijn RB20 en dat had te maken met een tear-off die vast zat onder de bolide. Desondanks vindt Hill het resultaat van de Mexicaan te mager.

Pérez doet het minimale

Na de race legt Hill in de F1 Nation Podcast uit dat hij vindt dat Pérez het minimale levert en er een schepje bovenop moet doen. "Hij doet wat nodig is om die stoel te behouden. Maar een ander deel van zijn taak is dat wanneer Max niet kan winnen, wordt verwacht dat Pérez de overwinning pakt. En vandaag was hij nergens te bekennen. Hij was echt nergens", zo legt Hill na de race uit.

Kwetsbaar Red Bull

'Checo' kwalificeerde zich weliswaar op P3, maar kreeg drie plekken straf, vanwege het ophouden van Nico Hülkenberg. "Ja, en Max zou de race hebben gewonnen. Dat is wat ik voel, dat is wat we allemaal denken, weet je. En je maakt een goed punt dat 'Checo', weet je, een goede coureur is, maar hij is alleen goed als Max wint." Daarnaast wijst de Brit naar de kwetsbaarheid van Red Bull bij het wegvallen van Verstappen. "En ik denk dat mensen die kans voelen."

