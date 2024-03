Norris met podiumplek in Australië bovenaan op 'vervelend' lijstje

Hoewel het team van McLaren natuurlijk alleen maar blij kan zijn met het podiumplekje van Lando Norris in Australië, was het wel de veertiende keer dat de 24-jarige coureur op het podium stond, zonder dat hij ooit een zege heeft weten te pakken. Daarmee staat de Brit bovenaan in de lijst van coureurs met meeste podiumplekken zonder winstpartij.

Wel waren er de afgelopen jaren enkele kansen voor Norris om zijn eerste overwinning te pakken. Tijdens de Grand Prix van Italië in 2021 schakelden Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar uit tijdens het befaamde onderonsje op Monza. Daardoor lag voormalig McLaren-coureur Daniel Ricciardo in de slotfase op kop. Teamgenoot Norris (P2) was de snellere van de twee, maar moest zich - middels een teamorder - gedeisd houden en zag op die manier de voormalig Red Bull-coureur naar de winst rijden. De race erna in Rusland zou Norris wederom een kans krijgen, maar viel dat volledig in het water. In de slotfase lag de Brit op kop, maar enkele ronden voor het vallen van de vlag ging het rustig aan druppelen. Norris koos ervoor om op droogweerbanden te blijven rijden, daar waar Hamilton de intermediates onder zijn Mercedes had laten schroeven. Uiteindelijk kon Norris zijn McLaren niet meer op de baan houden en vergooide hij daarmee nogmaals een kans op overwinning.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos over 'brake-test' uit 2006 die hij van Alonso kreeg: "Dat werd echt nog een dingetje"

Meeste podiumplekken zonder zege

Het heeft er voorlopig toe geleid dat Norris bovenaan de lijst staat met coureurs die op het podium hebben gestaan, zonder zege. Toch kan de Brit zich ontdoen van de koppositie, door binnen afzienbare tijd alsnog naar het eremetaal te grijpen. Nick Heidfeld bezet de tweede plek met 13 podiumplekken. Een andere bekende die we tegenkomen is Romain Grosjean, die heeft in zijn Formule 1-carrière maar liefst tien keer op het podium gestaan, maar dus nooit op het bovenste plekje.

Coureur Aantal podiumplekken (zonder overwinning) 1. Lando Norris 14 2. Nick Heidfeld 13 3. Stefan Johansson 12 4. Chris Amon 11 5. Romain Grosjean 10 6. Jean Behra 9 6. Martin Brundle 9 6. Eddie Cheever 9 9. Luigi Villoresi 8 10. Andrea De Cesaris 5

Gerelateerd