Felipe Massa is nog altijd verwikkeld in zijn strijd om de wereldtitel van 2008. De Braziliaan was afgelopen weekend aanwezig bij het Goodwood Festival of Speed en liet daar weten dat het kampioenschap van bijna zeventien jaar geleden hem nog altijd bezighoudt.

Lewis Hamilton schreef dat jaar zijn eerste wereldtitel op zijn naam, maar in dat seizoen vond ook het beruchte Crashgate-schandaal plaats. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone verklaarde in 2023 dat de race in Singapore eigenlijk van de uitslagenlijst geschrapt had moeten worden. In dat geval zou Massa wereldkampioen zijn geworden. Zo ver kwam het echter niet, en inmiddels is Massa een juridische strijd begonnen.

2008 het beste jaar van Massa

Op het festival reed Massa enkele ronden in de Ferrari F2008, de wagen waarmee hij in 2008 de titel net misliep. "Het is gewoon een geweldig gevoel om na lange tijd weer in de auto van 2008 te rijden. Dit was absoluut mijn beste jaar. Een auto waarmee we vijf keer hebben gewonnen, weet je. Het was het laatste constructeurskampioenschap van Ferrari, ook het mijne, zou ik zeggen," verklaarde hij met een glimlach na afloop van het ritje.

Rechtszaak

De 44-jarige Braziliaan heeft momenteel een rechtszaak lopen tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone. De wereldtitel uit 2008 heeft hij inmiddels uit zijn hoofd gezet, maar hij mikt wel op een flinke schadevergoeding. De zaak zal in oktober worden behandeld door de King’s Bench Division. Massa begon zijn juridische strijd na de opmerking van Ecclestone in 2023: "Volgens de statuten hadden we de race in Singapore onder die omstandigheden moeten annuleren."

