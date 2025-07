Laurent Mekies is dan wel de nieuwe CEO van Red Bull Racing, maar zijn aanstelling gaat met vraagtekens gepaard. Gerhard Berger, voormalig Formule 1-coureur, twijfelt of Mekies het team naar succes kan leiden. Ondanks de ervaring van de Fransman bij Ferrari en de FIA, vraagt Berger zich af of hij het nodige "killer instinct" bezit dat vereist is voor een team als Red Bull.

De nieuwe teambaas heeft pas 18 maanden bij Red Bull Racing gewerkt voordat hij doorstroomde naar de functie van CEO. Die snelle promotie komt na het ontslag van Christian Horner vorige week, die na twintig jaar dienstverband moest vertrekken. Berger, die eerder met de Fransman samenwerkte, omschrijft hem in Kroner Zeitung als een "sympathieke, aardige man met veel kwaliteit in het leiden van mensen", maar hij twijfelt of de nieuwe CEO de scherpte heeft die nodig is om zo'n groot team te leiden. "Hij heeft een goede stijl en kent de Formule 1 door en door, omdat hij in verschillende rollen actief is geweest", aldus Berger. "Of hij ook de 'killer instinct' heeft die je bij zo'n groot team nodig hebt als je aan de top staat, valt nog te bezien."

Neerwaartse spiraal

De uitspraken van de Oostenrijker zijn gebaseerd op zijn recente opmerkingen. Hij benadrukt dat Red Bull Racing op dit moment in een neerwaartse spiraal zit en dat het belangrijk is om het team te stabiliseren en Max Verstappen weer goed mee te krijgen. "Nu zou het doel moeten zijn om het team goed op te bouwen", zo klinkt het vanuit Berger. Ondertussen is de toekomst van de Nederlander bij Red Bull natuurlijk ongewis, mede door de geruchten over zijn ontmoetingen met andere teambazen.

Grote druk

De Fransman stapt in tijdens een cruciale periode voor Red Bull, die zich samen met de rest van het veld aan het voorbereiden is op het F1-seizoen van 2026. Naast nieuwe chassis- en motorregels, wordt Red Bull ook een motorfabrikant. Het is aan de nieuwe teambaas om het team te stabiliseren na een turbulente periode en meer uit de tweede coureur te halen. Yuki Tsunoda heeft in totaal slechts zeven punten bijgedragen in de tien races dat hij bij het team is. De druk is dus groot, maar Mekies ziet het als een eer om bij het team te zijn en is vastberaden om voort te bouwen op de erfenis van zijn voorganger.