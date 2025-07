Kersverse Formule E-kampioen Oliver Rowland onthult dat Max Verstappen hem vooraf een berichtje had gestuurd om hem succes te wensen. Rowland legt aan MotorsportWeek uit dat hij het bericht ontving na de moeizame eerste race in Berlijn.

Rowland wist zondag de titel veilig te stellen en neemt daarmee het stokje over van Pascal Wehrlein, die afgelopen seizoen de titel mee naar huis mocht nemen. Rowland was dit jaar uiterst dominant, al kwam hij in de eerste race in Berlijn niet lekker voor de dag. Uiteindelijk wist hij in race twee als vierde over de streep te komen, en met 184 punten achter zijn naam pakte hij zijn eerste Formule E-titel. Wehrlein moest met 125 punten genoegen nemen met P2.

Berichtje Verstappen kwam op het juiste moment

Rowland viel in de eerste race uit en zat in zak en as. Het berichtje van Verstappen deed hem dan ook veel: "Hij stuurde me gisteravond een bericht en zei dat ik mijn kin omhoog moest houden en punten moest scoren. Dat betekende veel voor me, want ik was best teleurgesteld in mezelf. Het was echt een mooi gebaar van hem om me een bericht te sturen. Hij is gewoon een geweldige kerel."

Eerder dit seizoen werd Rowland door zijn voormalig teamgenoot Sacha Fenestraz al vergeleken met Verstappen, maar die vlieger gaat volgens de kersverse kampioen niet op: "Ja. Kijk, ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik een Max Verstappen ben, want dat vind ik echt niet gepast. Maar goed, om überhaupt met hem vergeleken te worden is natuurlijk een enorm compliment, laten we eerlijk zijn. Alleen weet ik niet of ik echt op zijn niveau zit."

