Sergio Pérez was het afgelopen weekend totaal niet in vorm en de Mexicaanse coureur kwam geen enkel moment in het script voor in Montreal. Na een zeperd op zaterdag, ging het op zondag van kwaad tot erger. Helmut Marko is - slechts een paar dagen na Pérez zijn verlengen bij het team - totaal niet tevreden.

De afgelopen week stond natuurlijk in het teken van Checo Pérez. De Mexicaanse coureur werd door het team van Red Bull Racing opnieuw getrakteerd op een vrachtlading vertrouwen: de teamgenoot van Max Verstappen kreeg een verbintenis voor twee seizoenen onder zijn neus geschoven en zette trots een krabbel onder een nieuw contract bij het team. Ook de komende twee seizoenen fungeert hij als tweede man en steunpilaar achter Verstappen en dient de coureur uit Guadalajara ervoor te zorgen dat het constructeurskampioenschap samen met de drievoudig wereldkampioen wordt binnengehaald.

Van de regen in de drup

Om het vertrouwen van het team te belonen, hoopte Pérez ongetwijfeld in Canada een mooi resultaat te noteren. Dat kwam er niet, want de routinier had het eigenlijk het hele weekend lastig in het regenachtige Montreal. Op zaterdag blameerde Pérez zichzelf en het team door niet verder te geraken dan P16. In de wisselende omstandigheden op zondag hoop je van een topcoureur dat hij zijn kwaliteiten boven kan laten komen om uiteindelijk andere rijders te snel af te zijn, maar het tegenovergestelde gebeurde. Pérez reed een kleurloze race, waarin hij tot overmaat van ramp richting de slotfase ook nog eens zijn auto in de prak reed.

Marko is er even klaar mee

Na afloop van de grote domper is de maat bij Marko dan ook even vol. In een korte reactie tegenover ServusTV weigert de doorgaans bloedeerlijke Oostenrijker om er doekjes om te winden: "Het heeft niks met de auto te maken, kijk maar naar Max", zo stelt hij over Pérez' teamgenoot die wél de race wist te winnen. "Het is veel meer iets psychologisch", stelt Marko over de coureur die in 2023 een psycholoog in de armen nam na meerdere crashes achter elkaar. "Als de omstandigheden veranderen, is het voor hem een stuk lastiger. Het feit dat dit alweer de derde keer is, maakt het wel pijnlijk", zo besluit Marko zijn ongefilterde mening.

