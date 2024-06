Sergio Pérez viel zondag uit tijdens de Grand Prix van Canada na sowieso al een zeer belabberd weekend voor de Mexicaan - nota bene in de week van het tekenen van zijn nieuwe contract. Christijan Albers en Giedo van der Garde houden zich niet in over de tegenvallende Red Bull-routinier.

De afgelopen week stond natuurlijk in het teken van Checo Pérez. De Mexicaanse coureur werd door het team van Red Bull Racing opnieuw getrakteerd op een vrachtlading vertrouwen: de teamgenoot van Max Verstappen kreeg een verbintenis voor twee seizoenen onder zijn neus geschoven en zette trots een krabbel onder een nieuw contract bij het team. Ook de komende twee seizoenen fungeert hij als tweede man en steunpilaar achter Verstappen en dient de coureur uit Guadalajara ervoor te zorgen dat het constructeurskampioenschap samen met de drievoudig wereldkampioen wordt binnengehaald.

Machtsstrijd?

Een goede start na het verlengen van zijn nieuwe contract heeft Pérez echter niet gemaakt met een kleurloos weekend en uitvalbeurt door eigen toedoen in Canada: "Nee, dit mag niet gebeuren. Daarom ben ik nog steeds flabbergasted", stelt Albers bij Viaplay. "Ik vind het echt gewoon verbazingwekkend [dat hij heeft bijgetekend]. Eerst zegt het team dat ze hem onder druk houden omdat het beter is. Vervolgens komen er twee races langs die dramatisch zijn en gaan ze ineens tekenen, omdat ze dan gaan denken dat hij beter gaat presteren. Ik heb gewoon het gevoel dat het alleen maar een machtsstrijd is bij Red Bull en dat Christian Horner denkt dat hij moet zorgen dat het een beetje rustig blijft in het team. Hij had het beter aan Dr. Marko kunnen overlaten."

Dichterbij komende teams

Van der Garde sluit zich aan bij zijn collega: "Als hij dit vaker gaat doen en hij blijft slecht presteren en hij kost je punten en hij haalt geen podium, dan zit er natuurlijk heel snel iemand anders in. De kwalificatie daar begint het mee. Als je zover achterstaat... Het lijkt erop dat de druk er nu vanaf is en hij denkt dat hij lekker een contract heeft voor twee jaar." Albers denk dat we door de huidige situatie nu zien op welk niveau Pérez écht zit: "Dit is het levende resultaat van andere teams die competitief worden, waarbij andere coureurs dichterbij Max Verstappen staan en Max niet meer dat grote gat heeft. Dan zie je dit, al is P16 misschien wel heel erg." Na afloop van het interview met Horner, die zijn coureur verdedigt, moet Van der Garde lachen om het commentaar: "Lijkt wel of hij aandelen heeft in hem. Hij kletst altijd maar zó positief. We gaan het zien de volgende race. Die auto zal dan wel weer beter zijn. Dan moet hij er echt staan.

