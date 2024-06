Sergio Pérez kreeg na afloop van de F1 Grand Prix van Canada een gridpenalty van drie plekken. Daar kwam nog een boete van €25.000 voor Red Bull Racing bovenop. Formule 1-analist Will Buxton vindt de straffen niet zwaar genoeg en vergelijkt de situatie met Crashgate.

Pérez maakte een lastig weekend mee op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij werd net als in Monaco uitgeschakeld in Q1 en moest vanaf P16 de race aanvangen. Hij raakte Pierre Gasly bij de start en had moeite om posities goed te maken. In de buurt van de punten kwam hij niet en zijn race kwam uiteindelijk in ronde 53 van 70 ten einde. Vanaf de dertiende positie crashte Pérez bij het aanremmen voor bocht 6. Hij ging achteruit de Tecpro-muur in en beschadigde daarbij zijn achtervleugel. Hij kreeg van Red Bull de instructie om terug te rijden naar de pits, maar stukken carbon vlogen van de RB20 van de Mexicaan af. De stewards vonden dit onveilig - het was een overtreding van artikel 26.10 van het sportief reglement - en deelden de boete en een gridstraf voor de Grand Prix van Spanje uit, nadat Red Bull eerlijk had toegegeven Pérez naar de pits te hebben gestuurd om een safety car-periode te voorkomen terwijl Max Verstappen aan de leiding lag

Singapore 2008

"Persoonlijk vind ik niet dat de consequenties voor het team bij lange na genoeg zijn," begon Buxton in een inmiddels verwijderde post op X. Hij had veel zwaardere straffen willen zien voor Red Bull. "Het team gaf toe Pérez verteld te hebben om willens en wetens de regels te overtreden met als gevolg andere coureurs in gevaar te brengen om zo een safety car te voorkomen, waarvan ze wisten dat ze daardoor de overwinning konden verliezen. Draai de uitkomst van de beredenering om en je hebt een team dat een coureur verteld om de regels te overtreden om juist een safety car te veroorzaken om hen aan de overwinning te helpen. Er zit weinig verschil in. Het ene is een gridstraf en een boete. Het andere is Singapore 2008."

Niet opzettelijk, maar wel vergelijkbare situatie

De analist doelt op Crashgate, waarbij Nelson Piquet Jr. expres crashte om een neutralisatie te creëren, net nadat Renault-teamgenoot Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Het is een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de koningsklasse. Buxton vervolgde in een andere post om zijn uitspraken meer toe te lichten: "Ik zeg absoluut niet dat het met opzet is gedaan. De enige vergelijking is dat het een team is dat een coureur verteld om de regels te overtreden om op die manier het wel of niet veroorzaken van een safety car te beïnvloeden. Ik vind het simpelweg interessant dat Red Bull hun gedachten hierachter zo openlijk toegeeft."

