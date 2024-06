Dit is waarom Pérez en Red Bull zo zwaar bestraft werden na de Grand Prix van Canada

Max Verstappen schreef afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Canada op zijn naam, maar een vlekkeloos weekend was het niet voor Red Bull Racing. Sergio Pérez schakelde zichzelf uit met een boete en een gridstraf tot gevolg. Maar waarom zijn het team en de Mexicaanse coureur eigenlijk zo zwaar bestraft?

Verstappen mocht de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve aanvangen vanaf de tweede startpositie, nadat hij en poleman George Russell op de duizendste van een seconde exact dezelfde rondetijd reden. De natte baan en een nieuwe regenbui die op de loer lag, zorgden voor een onvoorspelbare race waarbij het een enorme uitdaging was om niet alleen de auto op het rechte pad te houden, maar ook om de juiste strategie te bepalen. Uiteindelijk wist Verstappen niet alleen Russell, maar ook een rappe Lando Norris te verslaan om zo zijn leiding in het kampioenschap uit te breiden. Waar de Nederlander op de vrijdag nog in de garage stond met een kapotte power unit, was het dus een mooie ommezwaai voor Verstappen die in Montreal zijn zesde zege van het seizoen pakte.

Pittige race voor Pérez

Pérez maakte een compleet andere race mee. Checo werd voor het tweede raceweekend op rij geëlimineerd in Q1 en moest op de zondag beginnen vanaf de zestiende stek. Bij de start raakte hij de Alpine van Pierre Gasly en kon daardoor geen plekken goedmaken in de openingsfase. In de buurt komen van de top tien-posities voor punten leek haast een onmogelijke taak voor Pérez. In ronde 53 ging het van kwaad tot erger toen hij vanaf P13 spinde in de remzone van bocht 6 en achteruit de Tecpro-muur in ging. In plaats van meteen uit te stappen of zijn beschadigde RB20 op een veilige plek langs de kant van het baan te zetten, reed hij terug de pits.

Geel-rood-gestreepte vlag

Na afloop van de Canadese Grand Prix kreeg Red Bull Racing een boete van €25.000. Daarnaast zal Pérez een gridstraf van drie plaatsen moeten incasseren bij de volgende race, de Grand Prix van Spanje. De stewards van de FIA besloten na langdurig onderzoek van videobeelden en boardradio's, en na het verhaal van Red Bull en Checo te hebben aangehoord, dat ze artikel 26.10 van het sportief reglement hadden overtreden. Daarin staat dat "als een coureur serieuze mechanische problemen heeft, dan moet hij het circuit verlaten wanneer dat veilig kan". Toen Pérez na zijn crash was doorgereden, kwam er allerlei carbon van de achtervleugel en de diffuser op de baan terecht, waardoor marshals de geel-rood-gestreepte vlag moesten tonen aan alle coureurs om te waarschuwen voor de brokstukken. Norris hoopte op een safety car en zei over de boardradio: "Er ligt een boel rommel op de baan".

Dubbele straf

Maar waarom besloten de stewards om een boete én een gridstraf uit te delen in plaats van een enkele straf? Pérez kreeg na zijn crash via de boardradio de instructie om naar de pits te rijden in plaats van de auto aan de kant te zetten. "Breng de auto terug, breng hem terug," klonk het bij Red Bull-engineer Hugh Bird. Red Bull heeft vervolgens eerlijk toegegeven bij de wedstrijdleiding dat ze de Mexicaan die opdracht hadden gegeven, omdat ze geen safety car wilden terwijl Verstappen met een aantal seconden voorsprong aan kop ging. De stewards zijn van mening dat het team en de coureur daardoor een onnodige onveilige situatie hebben gecreëerd en dat een financiële penalty van €25.000 naast een sportieve penalty van drie plekken naar achteren op de grid daarom gerechtvaardigd is.

