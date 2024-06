Max Verstappen en Red Bull Racing pakten zondag tijdens een zinderende Grand Prix van Canada een welkome opsteker met een prachtige overwinning. Na afloop is de Nederlander zichtbaar verheugd en blij met de zege die absoluut niet zomaar zijn kant op kwam vallen in Montreal.

Na enkele lastige weken, waarin het veld steeds dichter bij elkaar is komen te liggen in de Formule 1 en Verstappen een flinke domper te verwerken kreeg met de teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco, mocht de wereldkampioen zondag weer naar het hoogste plekje op het podium. Echt makkelijk ging het allemaal zeker niet op het Circuit Gilles Villeneuve in de verraderlijke omstandigheden. Het was vooraan meermaals stuivertje wisselen, maar uiteindelijk had toch Verstappen het allerbeste de zaakjes voor elkaar en kwam hij als eerste over de streep in Montreal.

Niet gemakkelijk

Na afloop is hij voor de camera van Viaplay zichtbaar opgelucht: "Absoluut, het was zeker niet makkelijk. Het is heel makkelijk om een foutje te maken toen bijvoorbeeld de inters er een beetje aan gingen en je naar de slick kon. Zodra je maar een klein beetje op het nat kwam, gleed je meteen er vanaf. Het was heel raar, op het begin voelde het heel goed aan en kon ik ook druk zetten op George. Ik kwam er maar niet voorbij omdat er geen DRS was. Daarom bleef ik ook klagen om de DRS. Toen gingen mijn banden eraan en daarna die van Lando. We moeten even kijken hoe dat kan. Ik denk wel over het algemeen op de intermediates dat McLaren heel hard ging", stelt Verstappen.

1-1 in safety cars

Hij legt vervolgens uit waar hij denkt de Grand Prix gewonnen te hebben. "Constant zijn zonder teveel fouten en een goede communicatie met het team om op de juiste momenten die pitstops te maken. Natuurlijk helpt die safety car ook een beetje ten opzichte van Lando, maar dat mag ook wel een keer. Daarin staat het nu 1-1", grapt Verstappen na de pech die hij in Miami had en het geluk daar voor de Brit. "Dat is racen, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik voel me altijd goed in dit weer, dat is altijd zo. Het zat heel dichtbij elkaar. Uiteindelijk hebben we hem gewonnen en daar ben ik heel blij mee." Met name het feit dat Red Bull wellicht niet eens de sterkste auto had, zorgt voor tevredenheid: "Ik denk als je over het hele weekend kijkt, waren er gewoon sterkere teams. Als je dan uitloopt, heb je het goed gedaan."

