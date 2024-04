Max Verstappen staat bovenaan het lijstje van Mercedes om Lewis Hamilton op te volgen in 2025, maar teambaas Toto Wolff heeft de Nederlander vandaag een uiterst opmerkelijk advies gegeven. Wolff zegt dat Max beter bij Red Bull Racing kan blijven volgend jaar. "Maar ik ben Max niet", zo voegt hij eraan toe.

Sinds de onrust haar intrede heeft gedaan bij Red Bull, wordt Verstappen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. De regerend wereldkampioen is uiterst loyaal aan Dr. Helmut Marko en als hij moet vertrekken, dan pakt Verstappen ook zijn koffers. Daarnaast heeft Verstappen duidelijk uitgesproken dat hij in een rustige en vredige omgeving wil kunnen werken. Als Red Bull haar interne machtsstrijd dus niet weet op te lossen, zou dat ook een reden kunnen zijn om verder te kijken. Tot slot is er dan ook nog de motor voor 2026, waar zorgen over bestaan. Het Red Bull Powertrains-project zou achterlopen op schema en de eerste resultaten zijn nog niet erg indrukwekkend. Iets dat Verstappen ook aan het denken kan zetten. Wolff wil hem graag met open armen ontvangen, maar is ook realistisch.

Wolff adviseert Verstappen niet naar Mercedes te komen

In China ging het voornamelijk over het wederom dominante optreden van Verstappen, maar kwam toch ook zijn toekomst weer ter sprake. Wolff is nog altijd erg geïnteresseerd in de Nederlander en ziet in hem de perfecte opvolger van Hamilton, maar weet ook dat Red Bull momenteel haar zaakjes het beste voor elkaar heeft. De Mercedes-teambaas windt er dan ook geen doekjes om en geeft Verstappen een - toch wel enigszins opmerkelijk - advies. "Als ik Max was, zou ik bij Red Bull blijven in 2025", zo zegt hij, om daar vervolgens wel aan toe te voegen: "Maar ik ben Max niet."

Red Bull kan Verstappen snelste auto bieden

Waarom zou Wolff zijn enige topkandidaat adviseren om niet naar zijn team te komen? Een uiterst opmerkelijke uitspraak. "Omdat het de snelste auto is [die van Red Bull, red.] zeg ik dat, maar er zijn ook andere factoren [die meespelen, red.]", zo verduidelijkt Wolff zijn woorden, doelend op de onrust binnen Red Bull en de motor die gebouwd wordt voor 2026.