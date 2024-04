Ondanks een dubbele safety car in China, wist Max Verstappen 'gewoon' naar de zege te rijden. De Limburger deed dat in stijl, want hij kwam, ondanks de twee neutralisaties, met een voorsprong van dertien seconden over de streep.

De sport keerde voor het eerst in vijf jaar tijd weer terug op Chinese bodem en het weekend in Shanghai betrof daarnaast ook nog eens het eerste sprintweekend van het jaar. De Nederlander greep op vrijdag nog naast de snelste tijd in de Sprint Shootout, maar stelde tijdens de sprintrace al snel orde op zaken. Tijdens de kwalificatie op zaterdag bleek de Red Bull-coureur wel de snelste te zijn en ondanks twee safety cars op het Shanghai International Circuit, wist de Limburger als eerste over de streep te komen.

Ondanks turbulente race, overtuigende overwinning

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports F1 blikt Marko terug op de grote prijs van China: "Het was erg turbulent. De safetycarfases gooiden het resultaat een beetje door elkaar. We waren een beetje wankel omdat er twee ronden voor het einde kleine carbon onderdelen waren waar Max overheen reed." Verstappen gaf daar zelf ook over dat hij even schrok, want hij reed met 300 kilometer per uur over het puin heen. Teamgenoot Sergio Pérez was vooral het slachtoffer van de safety car, zo stelt Marko. "Weer een overtuigende overwinning voor Max, de teamprestatie was ook oké. Pérez was ongelukkig met de safety car-periode."

'Kunnen alweer aan wereldtitel denken'

Door de klinkende overwinning denkt Marko al aan het einde van het seizoen. "Ik denk dat we een heel goed pakket hebben. Max rijdt absoluut foutloos in elke fase. Hij kent de banden al. Ik denk dat we al aan de wereldtitel kunnen denken." Daarbij heeft Verstappen weer punten verdiend bij de adviseur van Red Bull Racing. "Hij is één van de groten. Van twee of vijf of ergens anders. Hij is pas 27 dit jaar, er staat hem nog veel te wachten."

