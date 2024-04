Max Verstappen rijdt het ene na het andere record uit de boeken in de koningsklasse en de volgende verbetering van een record lijkt aanstaande. Mocht de drievoudig wereldkampioen de komende Grand Prix van Miami pakken, gaat hij in ieder geval over Lewis Hamilton heen met een bepaald record.

Verstappen en Red Bull Racing zijn het seizoen voorlopig uitstekend begonnen en gaan verder op de voet waar ze in 2023 gebleven waren. De RB20 is opnieuw een machtige bolide in de handen van Verstappen en de wereldkampioen lijkt op deze manier hard op weg naar zijn vierde wereldtitel. In de eerste vijf races van het seizoen, wist Verstappen er vier op zijn naam te schrijven. Alleen de Grand Prix van Australië ging niet naar de drievoudig wereldkampioen, toen hij na vier rondjes zijn auto aan de kant moest zetten met remproblemen.

Zeven wereldtitels

Ook in China ging het allemaal weer van een leien dakje voor de 26-jarige coureur en dus wordt het langzaam maar zeker weer tijd om de recordboekjes bij de hand te houden. Natuurlijk komt hij met zijn mogelijke vierde wereldtitel weer een stukje dichterbij het ultieme record van Hamilton en Michael Schumacher, maar daar moet Verstappen natuurlijk nog even geduld voor hebben plus nog vier wereldtitels weten te pakken. Een ander record ligt op dit moment echter wél voor het oprapen en het is Hamilton die risico loopt om dat record kwijt te raken.

Hamilton loopt risico

Het gaat namelijk om het hoogste percentage overwinningen tijdens Grand Prix-deelnames. Verstappen was op dit moment in 190 races goed voor 58 overwinningen, waarmee de Nederlandse rijder op een afgerond percentage van 30,5 procent staat. Hamilton, die logischerwijs zijn percentage de afgelopen jaren steeds verder ziet afglijden, staat momenteel op 103 overwinningen tijdens 337 racedeelnames, waardoor hij afgerond een percentage van 30,6 procent weet te noteren. Mocht Verstappen de komende Grand Prix van Miami op zijn naam weten te schrijven, gaat de Nederlander over de Britse coureur heen.

