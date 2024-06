Het team van Red Bull Racing gaat ook na dit seizoen verder met het duo Max Verstappen & Sergio Pérez. Hoewel lang niet elke supporter van het team het daar helemaal mee eens is, kan Mika Hakkinen wel begrip tonen voor de beslissing van Helmut Marko en Christian Horner.

Het leek er al een aantal dagen aan te komen, maar nu is het daadwerkelijk een feit: Pérez verlengt zijn contract bij het team van Red Bull en zit ook volgend seizoen weer naast Verstappen. Het verlengen van de Mexicaanse coureur is niet geheel onomstreden. Sommige Red Bull-fans vinden dat de man uit Guadalajara simpelweg niet het gewenste niveau heeft om bij een topteam als Red Bull te rijden en men vreest dat men de handen vol krijgt met het binnenhalen van de constructeurskampioenschappen, zeker nu Ferrari en McLaren een puike inhaalslag weten te maken. Eén van de belangrijke redenen voor het verlengen van Pérez zal echter ook liggen bij het financiële geweld achter de Mexicaan.

Harmonie

Hakkinen is er echter van overtuigd dat het ook wat betreft het sportieve plaatje gewoon een logische keuze is om langer door te gaan met de ervaren rijder: "Het nieuws van deze week over de contractverlenging van Pérez bij Red Bull Racing tot en met 2026 heeft een aantal fans en commentatoren verbaasd. Er is echter totaal geen reden voor het team om de line-up te veranderen waarmee ze een één-twee hebben gepakt in het 2023 wereldkampioenschap. Het is belangrijk dat coureurs elkaar weten te pushen binnen een team, maar het ook belangrijk dat je harmonie hebt", zo schrijft de oud-wereldkampioen in zijn column voor Unibet.

De ideale teamgenoot

De Fin legt het uit: "Dit seizoen heeft hij een aantal zware weekenden gekend in San Marino en Monaco, maar daarvoor pakte hij drie tweede plekken en een podium in China. Dat maakt hem een ideale teamgenoot voor Verstappen en brengt balans bij Red Bull. Het is heel belangrijk dat coureurs niet met elkaar in conflict raken, want dat kan een team compleet vernietigen. Ik heb veel snelle teamgenoten gehad in mijn carrière. Maar het is heel simpel: als je de snellere coureur bent, krijg je het voordeel. Denk aan een betere gridpositie en de optimale racestrategie. Daardoor mikken ze ook op jou als de focus van het team zijn ontwikkelingen. Om deze redenen gaat het team op een gegeven moment een coureur verkiezen boven de ander."

