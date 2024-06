Volgens dr. Helmut Marko valt de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull Racing onder de noemer continuïteit. Zo is 'Checo' vanaf 2021 onderdeel van het team en kan hij op een goede dag mee met teamgenoot Max Verstappen, daarnaast gaat de merchandise van Pérez in thuisland Mexico, als warme broodjes over de toonbank.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de 34-jarige Pérez ook de komende twee seizoenen zal racen onder de vlag van Red Bull Racing. Daarmee komt er een einde aan heleboel namen die werden gelinkt aan het zitje. Zo kwam de naam van Alexander Albon eerder nog voorbij, maar tekende hij bij voor het team van Williams. Ook Carlos Sainz leek een optie te zijn, maar het is uiteindelijk 'Checo' geworden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult details ontsnappingsclausule Lawson: 'Dan is hij beschikbaar voor andere teams'

'Geen conflicten'

Tegenover Kleine Zeitung legt Marko de keuze voor Pérez uit: "We willen continuïteit garanderen en beide coureurs kunnen het heel goed met elkaar vinden, er zijn gewoon geen conflicten." Red Bull Racing kiest daarmee dus voor de harmonie en wil een situatie zoals bijvoorbeeld bij Mercedes in 2016, waarbij Lewis Hamilton en Nico Rosberg allebei aanspraak maakten op de wereldtitel, voorkomen.

Pérez is 'verkoopkanon' in Latijns-Amerika

Daarnaast moet het team ook aan de portemonnee denken en 'Checo' is simpelweg erg populair in Mexico. "Bovendien is ‘Checo’ ongelooflijk populair in Latijns-Amerika. We verkopen daar meer van zijn merchandise dan van Verstappen", zo legt de adviseur uit. De slechte weekenden moeten er bij Pérez uit: "Als hij zijn dag heeft, is hij bijna onverslaanbaar."

Gerelateerd