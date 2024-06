De 22-jarige Liam Lawson kan vertrekken bij de Red Bull-familie als hij geen stoeltje krijgt aangeboden. Dr. Helmut Marko onthult in gesprek met Kleine Zeitung dat de Nieuw-Zeelander een ontsnappingclausule in zijn contract heeft staan waardoor hij, bij gebrek van een racezitje, vrij is om te gaan en staan waar hij wenst.

Bij Red Bull Racing werd dinsdag bekend dat Sergio Pérez ook in 2025 en in 2026 naast Max Verstappen zal plaatsnemen. Dat betekent ook dat Daniel Ricciardo niet zal doorstromen naar het topteam en daar zijn de resultaten van de Australiër in 2024 ook niet naar. Teamgenoot Yuki Tsunoda kan daarentegen wel zo nu en dan punten mee naar huis nemen, maar met de verlenging van 'Checo' is een promotie voorlopig ook uitgesloten. Daarnaast zit het team nog altijd met reservecoureur Liam Lawson in de maag. Zo moest de 22-jarige 'Kiwi' tijdens het raceweekend in Zandvoort (2023) invallen voor Ricciardo, toen laatstgenoemde een blessure opliep tijdens de vrije training. In de races die volgden was Lawson niet door het ijs gezakt en kon hij het tempo van teamgenoot Tsunoda volgen. Desondanks lijkt er voor hem ook geen plekje te zijn in het juniorenteam van Red Bull en dat zou wellicht het vertrek van de 22-jarige coureur kunnen betekenen.

Actieve stoel aanbieden

In gesprek met het medium uit Oostenrijk onthult de adviseur van Red Bull Racing dat hij veel aan het babbelen is met Lawson, over de toekomst. "Hij is er bij elke race en we hebben nauw contact." Toch is er voorlopig nog geen zitje voor hem vrij en Lawson kan buiten de Red Bull-familie stappen, om wel kans te maken op een racestoeltje. "Er is een clausule met Lawson. Als we hem geen actieve stoel aanbieden, is hij beschikbaar voor andere teams", zo onthult Marko.

Ricciardo en Tsunoda

Daarmee rijst dus de vraag op wat er met Tsunoda en Ricciardo zal gaan gebeuren bij het Visa Cash App RB-team. Het zusterteam van Red Bull Racing was vorig jaar onder de indruk van het optreden van Lawson, maar zal één van de huidige twee rijders moeten opofferen om plek te maken. Tsunoda is voorlopig de snellere van de twee en Nyck de Vries kreeg vorig seizoen tien races om zich te bewijzen. Wellicht Lawson nog zijn kans krijgt, als Ricciardo blijft onderpresteren, maar mocht dat niet zo zijn, dan kan hij een deal sluiten met één van de concurrenten.

