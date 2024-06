Sergio Pérez vertelt dat hij gesprekken heeft gevoerd met andere teams voordat hij zijn handtekening zette onder een nieuwe tweejarige deal bij Red Bull Racing, maar dat hij zijn carrière bij de Oostenrijkse grootmacht af wil sluiten.

Sergio Pérez rijdt theoretisch gezien tot eind 2026 voor Red Bull Racing. De Mexicaan zette recent zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige deal, waarmee hij ook in 2025 en 2026 naast Max Verstappen zal rijden. Daarmee spreekt het team een blijk van vertrouwen uit richting de 34-jarige Mexicaan, omdat het een publiek geheim is dat de renstal in eerste instantie slechts voor een eenjarige verlenging wilde gaan.

Contractverlenging Pérez bij Red Bull

Op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Canada wordt Pérez uiteraard gevraagd naar zijn contractverlenging, en wat Red Bull Racing voor hem het juiste team maakt: "Red Bull is een team dat alles van je vraagt", klinkt het. "Alles is ontzettend intens, zowel op als naast de baan. Het is een uitdaging die je nergens anders krijgt, dus toen ik tekende... Ik was er klaar voor en wil honderd procent geven.

Uiteindelijk tellen alleen de resultaten

Niet iedereen begreep de beslissing van Red Bull Racing om Pérez met twee jaar te verlengen, omdat de coureur uit Guadalajara niet altijd consistent op het gewenste niveau presteert. Daarover zegt Pérez: "In de Formule 1 zijn er altijd dubbele agenda's. Aan het eind van de dag, als mijn carrière voorbij is, zijn resultaten het enige wat belangrijk voor mij is. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik ben blij met wat ik heb bereikt."

Dubbele agenda's in de Formule 1

Zekerheid is er echter nooit in de Formule 1. Red Bull Racing had naast Pérez verschillende interessante opties, en dus bracht ook de Mexicaan zijn opties in kaart: "Je praat altijd met andere teams, want er zijn andere opties, maar ik wil mijn carrière bij Red Bull eindigen. Ze hebben veel bijgedragen aan mijn carrière, dus ik zal tot mijn laatste ronde alles blijven geven."

