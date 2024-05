Charles Leclerc heeft gereageerd op het vertrek van zijn race-engineer, Xavi Marcos. De Italiaan is al jaren de rechterhand van de Ferrari-coureur, maar is in aanloop naar het raceweekend in het Italiaanse Imola vervangen.

Het Formule 1-team van Ferrari bracht op donderdag naar buiten dat er een organisatorische verandering bij de renstal wordt doorgevoerd. Xavi Marcos, sinds het debuut van Charles Leclerc bij het team in 2019 de race-engineer van de Monegask, wordt vervangen door Bryan Bozzi. Bozzi is al ruim tien jaar in dienst van het Formule 1-team en vertolkte de afgelopen jaren de rol van performance engineer van Leclerc. De 26-jarige coureur wordt dus niet met een onbekend gezicht opgezadeld.

Leclerc reageert op vertrek race engineer

De reden voor het vervangen van Marcos - bij Formule 1-fans vooral bekend vanwege zijn vaak terugkerende radiobericht "We are checking" - is, omdat hij "zich gaat richten op het ontwikkelen van andere belangrijke programma's". Leclerc neemt via Instagram afscheid: "Grazie mille di tutto Xavi", schrijft hij. "We hebben zoveel jaar samengewerkt. Mijn eerste pole, mijn eerste overwinning en mijn eerste jaar bij Ferrari waren allemaal samen met jou. Je hebt altijd het beste uit mij gehaald door hard te pushen, ongeacht de situatie. Bedankt voor alles en succes met je nieuwe avonturen in de toekomst."

Organisational update:



Scuderia Ferrari HP announces that, as of Monday 13 May, Xavi Marcos will bring his valuable experience gained as a race engineer with the Formula 1 team to the development of other important company programmes. pic.twitter.com/88gXmwSMS1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 9, 2024

