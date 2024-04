Max Verstappen moest tijdens de sprintkwalificatie in China met lede ogen toezien hoe diverse coureurs, waaronder Lewis Hamilton, er met een betere startpositie dan hijzelf vandoor gingen. Waar Verstappen zich als vierde kwalificeerde, kwam Hamilton verrassend als nummer twee over de streep. Volgens Dr. Helmut Marko heeft dit te maken met een slimmigheidje dat Mercedes uitvoerde bij de Brit.

Red Bull Racing was dominant in de eerste fase van de kwalificatie voor de Sprintrace van aankomende zaterdag, maar naarmate de sessie vorderde kregen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez het moeilijker. Tijdens het laatste gedeelte werd er niet meer op slicks, maar op inters gereden en dat gaf problemen bij met name Verstappen. De Nederlander kreeg maar geen temperatuur in zijn banden, terwijl dit veel minder een probleem was bij Pérez. Degene die dit het beste voor elkaar leek te hebben, was Hamilton, zo zag ook Marko. "Het was bepalend om de banden op temperatuur te krijgen en het beste voorbeeld hiervan was Lewis Hamilton", aldus de Red Bull-topman in gesprek met het Oostenrijkse ServusTV.

Marko wijst naar sleutel voor Hamilton

Volgens Marko was Hamilton in de beginfase nergens te bekennen, maar door een slimmigheidje van Mercedes wisten zij zich toch te herpakken. "Eerst gleed hij nog hopeloos in de rondt, maar in SQ3 kwam hij naar binnen om banden te wisselen en toen kreeg hij schijnbaar een set met een hogere bandendruk, want toen was hij opeen competitief", zo zegt Marko. Hamilton leek zelfs heel even pole position te pakken, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een tweede plaats. Verstappen kwam niet verder dan plek vier. "Bij beide coureurs hadden wij nagenoeg dezelfde bandendruk", zo vertelt Marko. "Pérez wist echter wél de temperatuur in zijn banden te krijgen. Zonder zijn foutje had hij helemaal vooraan kunnen staan."

Marko zet vraagtekens bij temperatuur banden Verstappen

Bij Verstappen lukte het op één of andere manier niet met de banden. "Bij Max kregen we de temperatuur er simpelweg niet in. Waarom dat zo was, weten we niet. Toch vraag ik me af waarom wij vandaag bij één auto wel de temperatuur in de banden zagen stijgen en waarom die temperatuur bij Max zo laag bleef", zo blijft Marko nog met enkele vraagtekens achter in China.

