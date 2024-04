Hamilton ziet pole verdwijnen nadat rondetijd Norris wordt hersteld: waarom is dat?

Lando Norris reed tijdens de sprintkwalificatie de snelste ronde, maar zag zijn lap time verwijderd worden. Hierdoor ging Lewis Hamilton richting pole position, maar na het vallen van de vlag stond plots toch weer de naam van Norris bovenaan de tijdenlijst. Zijn ronde was door de stewards van de FIA in ere hersteld, maar waarom? Hij ging toch buiten de baan?

Norris versloeg Hamilton in de strijd om pole position tijdens de kwalificatie voor de Sprintrace. In de regen wist de McLaren-coureur een 1:57.940 op de klokken te zetten, waarmee hij zo'n 1,2 seconde sneller was dan zijn concurrent van Mercedes. Echter, de ronde van Norris werd verwijderd door de stewards vanwege het overschrijden van de baanlimieten, ofwel track limits. Hiermee leek hij de pole position te overhandigen aan Hamilton, die bij het vallen van de vlag inderdaad heel even bovenaan stond. Echter, een fractie later stond Norris plots weer bovenaan de tijdenlijst. Zijn ronde - die eerder nog verwijderd was - werd door de stewards van de FIA in ere hersteld. Maar waarom? Hij overschreed toch duidelijk de baanlimieten? Had Hamilton niet gewoon op pole moeten staan? Nou, nee.

Artikel gaat verder onder video

Norris verloor twee keer rondetijd in China

De verwarring omtrent het verwijderen van de rondetijd van Norris en het herstellen hiervan, komt voort uit het feit dat een coureur die de baanlimieten overschrijdt in de laatste bocht voor het ingaan van een nieuwe ronde normaliter twee keer een rondetijd verliest. Hij verliest zijn rondetijd in de ronde waarin hij de baanlimieten overschreed, maar ook de rondetijd van de daaropvolgende ronde. De reden hiervoor is dat een coureur bij het overschrijden van de baanlimieten in de laatste bocht extra snelheid kan meenemen bij het ingaan van zijn volgende ronde. Hierdoor zou hij in theorie een snellere tijd kunnen neerzetten in de ronde ná het overschrijden van de baanlimieten. Dit is natuurlijk niet eerlijk en daarom wordt ook de volgende ronde geschrapt in het geval van track limits in de laatste bocht. Maar wat heeft dit dan precies met de situatie van Norris te maken?

Norris haalde geen voordeel uit track limits

In de ronde dat Norris buiten de baan ging, noteerde hij nog niet de tijd die goed genoeg zou zijn voor pole. Dat deed hij in de daaropvolgende ronde. Omdat - zoals hierboven omschreven - beide rondetijden werden verwijderd, verloor Norris uiteindelijk tijdelijk zijn pole position. Echter, Norris haalde absoluut geen voordeel uit het overschrijden van de baanlimieten in zijn voorgaande ronde. Sterker nog: Norris bleek feitelijke met een achterstand van drie tiende aan zijn - uiteindelijk snelste - ronde te beginnen. Toen de stewards dit onder ogen kregen werd de rondetijd van Norris weer werd teruggezet.

Verstappen na vierde plek in sprintkwalificatie: "We verdienen het om hier te staan"Lees meer

FIA herstelde ronde zelf, geen inbreng McLaren

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella hebben de stewards zelf opgemerkt dat Norris geen voordeel had bij het ingaan van de ronde. McLaren heeft geen contact opgenomen met Race Control. "Het is door de FIA zelf hersteld", zo verklaarde Stella aan Sky Sports F1. "Je gaat eraf in de laatste bocht, je start met een veel lagere snelheid en feitelijk verliest Lando bijna drie tiende omdat hij in de vorige bocht eraf ging."

Gerelateerd