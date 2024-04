Max Verstappen kwam tijdens de sprintkwalificatie in China niet verder dan de vierde tijd. Onder de natte omstandigheden zag hij hoe een handjevol coureurs een betere tijd wisten neer te zetten dan hijzelf. Na afloop gaf Verstappen aan dat de vierde plek precies is wat hij en zijn team verdienen.

Het was glibberen en glijden tijdens de kwalificatie voor de Sprintrace in China. De sessie begon nog enigszins droog, maar naarmate de tijd verstreek werd het steeds natter en gladder op de baan. Dat was vooral goed te merken in de derde sessie, waarin de coureurs een poging deden om pole position te veroveren. Er lag geen grip en dat resulteerde erin dat menig coureur van de baan ging. Zo ook Verstappen, die de nodige moeite had zijn auto op het asfalt te houden. Uiteindelijk moest hij dan ook genoegen nemen met een vierde tijd. Met lede ogen moest hij toezien hoe Lando Norris er in de McLaren met pole position vandoor ging.

Driving on ice in China

Al glibberend en glijdend kwam Versappen met een 2:00.028 over de finish en dat bleek uiteindelijk zo'n twee seconden langzamer dan polesitter Norris. Ook was dit langzamer dan de tijden van Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die er zodoende met startplek twee en drie vandoor gingen. Na afloop van de sessie verklaarde Verstappen bij de media dat het "driving on ice" was, doelend op de derde sessie van de kwalificatie. Ook gaf hij aan dat hij er niet in slaagde temperatuur in zijn banden te krijgen. Zodoende kan hij dan ook leven met de vierde startplek, al betekent dit wel dat hij aan de vuile kant van de baan moet starten morgen tijdens de Sprintrace.

Verstappen zegt dat hij vierde plek verdiend

"We verdienen het dus ook om hier [op plek vier, red.] te staan", zo zei Verstappen doelend op de lastige omstandigheden waar ze mee te maken hadden. "De auto voelde in droge omstandigheden wel goed aan. Dat we de Sprintrace starten aan de vuile kant kan het wel lastig maken hier", aldus de regerend wereldkampioen.

A wet and wild Sprint Qualifying in Shanghai 🇨🇳



Result 🏁 NOR, HAM, ALO, Max P4, SAI, Checo P6, LEC, PIA, BOT, ZHO.#F1 || #ChineseGP pic.twitter.com/AUaaOhz9XK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2024

