Lando Norris heeft pole position veroverd tijdens de natte sprintkwalificatie in China. De Brit wist het beste om te gaan met de glibberige omstandigheden en bleef zowel Lewis Hamilton, Fernando Alonso als Max Verstappen voor. Guanyu Zhou werd tiende voor eigen publiek.

Voorafgaand aan de start van de sprintkwalificatie regende het kortstondig in Shanghai, wat ervoor zorgde dat de baan weer 'schoongespoeld' was bij aanvang van de sessie. Daarnaast bleef de dreiging van regen aanhouden, waardoor de coureurs voor een uitdaging kwamen te staan. In het eerste deel van de kwalificatie gingen alle coureurs dan ook snel naar buiten om alvast een degelijke rondetijd neer te zetten. En dat viel nog niet mee. Er vielen wat druppels en verschillende rijders zaten elkaar in de weg tijdens een snelle ronde. Uiteindelijk wisten Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda en Sargeant het niet te halen.

Wederom vuur op de baan, regen blijft dreiging

Opvallend was dat net na het vallen van de vlag in Q1 het gras naast de baan - wederom - vlam begon te vatten. Dit gebeurde ook al tijdens de eerste vrije training en het blijft een mysterie hoe dit steeds kan gebeuren, ook omdat het kort daarvoor nog geregend had en alles vochtig was. De FIA stelde de start van Q2 dan ook uit, want het brandje moest geblust en onderzocht worden. De teams en coureurs maakten zich echter een stuk meer zorgen over de naderende regen. Hierdoor werd het duwen en drukken geblazen bij het verlaten van de pitstraat toen Q2 van start ging. De meeste coureurs wilden zo snel mogelijk een zogenoemde banker lap neerzetten.

Zhou weet thuispubliek te verrassen in China

Iedere coureur slaagde erin voor het begin van de regen een ronde neer te zetten. Een tweede ronde zat er echter niet in en daardoor kregen Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo en Stroll geen tweede kans om zich uit de gevarenzone te rijden. Zij vielen dus af richting Q3. Wie zich wel voor de laatste fase wist te kwalificeren, was thuisrijder Zhou. Onder luid gejuich van het publiek zag de Chinees dat zijn tiende tijd voldoende was om door te gaan naar de laatste kwalificatiesessie.

Kletsnatte sessie bezorgt Norris pole position

De laatste sessie werd er eentje die niet beslist ging worden op basis van snelheid, maar op basis van kunde en controle. Door de hevige regenval was het vooral een kwestie van je auto op de baan houden. Onder meer Leclerc gleed er al snel af en beschadigde zijn voorvleugel. Daarna volgden er meer coureurs die de controle en grip verloren, waaronder ook Verstappen. Het werd glibberen en glijden en dat zorgde voor een uiterst verrassende uitslag met Norris op pole.

Norris presteerde het beste tijdens deze risicovolle omstandigheden en ging er met pole position vandoor. Zijn snelste tijd leek even afgenomen te worden wegens track limits, maar de stewards herstelde zijn tijd in ere. Hierdoor werd Hamilton tweede en Alonso derde. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Verstappen, Sainz, Pérez, Leclerc, Piastri, Bottas en Zhou.

