Lewis Hamilton begint volgend jaar aan zijn volgende avontuur bij het team van Ferrari en de 39-jarige Brit lijkt dus nog altijd niet klaar te zijn met rijden in de Formule 1. De Mercedes-rijder geeft aan dat hij zich nog altijd jong voelt en dolt ondertussen met zijn dertien jaar jongere teamgenoot, George Russell.

Hoewel het vaak het geval is dat Formule 1-coureurs er richting het einde van de dertig een eind aan breien wat betreft de loopbaan in de koningsklasse, heeft Hamilton er voorlopig nog geen genoeg van. In de herfst van zijn carrière gaat de zevenvoudig wereldkampioen zijn droom najagen door nog eens te gaan rijden voor het team van Ferrari. Na dit seizoen trekt de Brit de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes, waar hij sinds 2013 al actief is geweest. Met de nieuwe stap in zijn loopbaan zal Hamilton tot in de veertig actief zijn in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Nog helemaal geen veertig

Een knappe prestatie, maar daarmee is Hamilton voorlopig nog niet van plan om te stoppen met racen op het hoogste niveau. De succesvolle coureur geeft aan zich nog altijd topfit en zeker geen 39 jaar oud te voelen: "Ik had nooit gedacht dat ik tot na mijn veertigste zou racen. Ik heb altijd gezegd dat ik niet zolang zou doorgaan. Het leven kan raar lopen. Ik voel me nog steeds jong", zo geeft de recordkampioen aan vanuit de Mercedes-hospitality in China.

Hamilton grapt met Russell

Vervolgens richt hij zijn pijlen op teamgenoot Russell, die naast hem zit: "Volgens mij heeft hij meer fysieke problemen dan dat ik heb", grapt de Brit. Zijn jongere teamgenoot vraagt zich af of dat echt zo is. "Jij zit vaker bij de fysio dan dat ik dat zit", reageert Hamilton. "Ik voel me over het algemeen heel goed. Het is iets positiefs. Allereerst ben ik niet de oudste coureur. Dat is mooi. Bovendien is Fernando [Alonso] één van de beste coureurs die we ooit in de sport hebben gehad."

Gerelateerd