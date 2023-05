Redactie

Vrijdag 12 mei 2023 16:22 - Laatste update: 16:27

Lewis Hamilton en Shakira domineren de krantenkoppen sinds hun dubbele ontmoeting in Miami, afgelopen week. De Formule 1-coureur en de zangeres lijken het bijzonder goed met elkaar te kunnen vinden. Maar wat doet dit met de geruchten omtrent Shakira en Tom Cruise, met wie ze afgelopen weekend de Grand Prix bijwoonde?

Shakira had jarenlang een relatie met Gerard Piqué, een voormalig profvoetballer die furore maakte bij FC Barcelona en het nationale elftal van Spanje. Met de voetballer kreeg Shakira twee kinderen, Sasha en Milan, maar in juni 2022 gingen de twee uit elkaar. Inmiddels is de geruchtenmolen rondom het liefdesleven van de Colombiaanse zangeres weer volop gaan draaien en wordt ze gelinkt aan zowel acteur Tom Cruise als Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Het bijzondere hier aan, is dat Cruise en Hamilton bevriend zijn. Voor de film Top Gun: Maverick had Cruise zelfs gevraagd of Hamilton een rol van één van de piloten op zich wilde nemen.

Cruise en Shakira samen richting GP én privésuite?

Zowel Cruise als Shakira waren aanwezig tijdens de Grand Prix van Miami. Sterker nog: de twee waren gezamenlijk afgereisd naar Florida. Op beelden is te zien hoe Shakira en Cruise gemoedelijk samen vanuit de VIP-ruimte de race bijwoonden. De acteur en zangeres zouden kort daarna door de beveiliging richting de uitgang van het circuit zijn begeleid, waarna ze nog wat tijd doorbrachten in een privésuite, zo liet een ingewijde weten aan Page Six. "Tom Cruise is extreem geïnteresseerd in haar", zo klonk het. "En Shakira heeft een zacht kussen nodig om op te landen. Dat zou Tom kunnen zijn."

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

Shakira na GP Miami tweemaal gezien met Hamilton

Echter, kort na de Grand Prix van Miami, werd Shakira tot tweemaal toe gesignaleerd met niemand minder dan Hamilton. Eerst werden de twee in een exclusief restaurant op de gevoelige plaat vastgelegd, om vervolgens nog een keer in de kranten te belanden met foto's waarop te zien is hoe de twee aan boord stappen van een boot nabij de miljoenenvilla van Shakira in Miami. Op de beelden is te zien hoe Hamilton behulpzaam zijn hand uitsteekt om Shakira aan boord te helpen. In gezelschap van vrienden zouden ze vervolgens langs de kustlijn van Miami zijn gevaren.

Shakira is joined by Lewis Hamilton and his entourage of friends as they board a boat outside her waterfront mansion https://t.co/PYl4Vi75TA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 11, 2023

Hamilton en Shakira, wat betekent dat voor Cruise?

Maar als Shakira het gezellig heeft met Hamilton, hoe zit het dan met Cruise, met wie ze kort daarvoor nog samen gezien was? Een insider heeft aan de DailyMail laten weten dat er niets romantisch speelt tussen Shakira en de 60-jarige Amerikaanse acteur. Althans, niet van haar kant. "Tom was erg aardig en ze genoot van zijn gezelschap, maar ze is op dit moment niet gefocust op het daten met hem of iemand anders. Ze heeft veel op haar bord en is voorlopig gefocust op haar kinderen en carrière", zo laat de bron optekenen.

Shakira vindt geruchten omtrent Cruise 'hilarisch'

De aanwezigheid van Shakira en Cruise tijdens de Grand Prix van Miami is een eigen leven gaan leiden op het internet, zo lijkt het, want volgens de bron heeft Shakira er kostelijk om moeten lachen. "Shakira heeft de online geruchten gezien dat Tom haar het hof heeft gemaakt - en hoe fans hun mening geven -, maar ze vindt het hilarisch omdat het gewoon niet waar is. Ze had een leuke tijd in de gesprekken met hem, maar daar bleef het bij." Een domper voor Cruise wellicht, want andere bronnen suggereren dat de acteur nog een bos bloemen heeft gestuurd richting de 46-jarige zangeres.

Bloeit er wel iets tussen Hamilton en Shakira?

Of de uitstapjes met Hamilton óók vriendschappelijk waren, is nog niet helemaal duidelijk. Want net als Shakira, werd Hamilton ook recentelijk nog aan iemand anders gelinkt. De zevenvoudig wereldkampioen zou namelijk het contact met Irina Shayk hebben geïntensifieerd, het Russische model dat eerder een relatie had met onder meer Cristiano Ronaldo en Bradley Cooper. Of er dus iets bloeit tussen Hamilton en Shakira, is lastig te zeggen en zal de tijd uit moeten wijzen.