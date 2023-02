Jeen Grievink

Maandag 20 februari 2023

Max Verstappen heeft wederom een uiterst grote partner aan zich weten te binden. Nadat de regerend wereldkampioen eerder al in zee dook met gameproducent EA, heeft het nu de handen ineen geslagen met bierproducent Heineken. Verstappen en Heineken tekenden een overeenkomst tot 2029.

Heineken heeft zich via de merknaam Players 0.0 verbonden aan Verstappen als partner. Players heeft betrekking op het simracen waar Verstappen veel in actief is, terwijl 0.0 staat voor alcoholvrij. Heineken hoopt via de Formule 1-coureur een betere voet aan de grond te krijgen in de online racewereld. Max spreekt zowel op als naast de baan een groot publiek aan”, meent Jonathan O’Lone, Global Head of PR bij Heineken. “En met dat laatste bedoel ik met name de gamers, het simracen. Door het partnership met Max en allerlei activiteiten die we daaraan koppelen willen we ook in die wereld onze boodschap overbrengen.”

Heineken wachtte op 'juiste leeftijd' Verstappen

Het iconische biermerk had al langer interesse in een samenwerking met Verstappen, maar het duurde enige tijd voordat de kogel definitief door de kerk was. Dit had ook te maken met de leeftijd van Verstappen. "Max is nu ouder dan 25. Wij werken nooit met mensen die jonger zijn dan 25, wereldwijd de minimumleeftijd waarop mensen legaal alcohol mogen consumeren. Wij zijn daarin erg voorzichtig en willen absoluut geen alcohol promoten bij mensen jonger dan die leeftijd", aldus O'Lone.

Heineken verlengt ook contract met Red Bull

Naast het feit dat Heineken aankondigde met Verstappen te gaan samenwerken, liet het biermerk ook weten de overeenkomst met Red Bull, het team van Verstappen, te verlengen. “Een unieke samenwerking”, gelooft O’Lone. “Dit stelt ons in staat programma’s te bouwen in gaming, op de baan en in entertainment. We praten hierbij niet over de economie, maar om zoveel mogelijk mensen te bereiken."

