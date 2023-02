Jeen Grievink

Fernando Alonso hoopt in de nadagen van zijn carrière nog minstens één keer wereldkampioen te worden. De Spanjaard, die dit seizoen 42 kaarsjes uit gaat blazen, denkt met Aston Martin bij het juiste team te zitten om deze droom te verwezenlijken. Hij deelt dan ook alvast een waarschuwing uit aan troonhouder Max Verstappen, wie hij spoedig wil gaan uitdagen.

Alonso heeft al twee wereldtitels achter zijn naam staan, maar deze dateren uit 2005 en 2006, toen hij nog actief was voor Renault. Sindsdien is Alonso altijd een zeer gewaardeerde coureur gebleven, maar extra wereldtitels bleven uit. Daar moet in de nadagen van zijn carrière verandering in komen, zo vindt hij. Bij Aston Martin denkt hij binnenkort over de juiste middelen te beschikken om een serieuze uitdager te kunnen worden van Verstappen en consorten. De man uit Oviedo is echter realistisch en weet dat het seizoen van 2023 waarschijnlijk nog een tussenjaar gaat worden.

Alonso (41) ziet "mogelijkheid" om kampioen te worden

Wereldkampioen worden is hét doel van Alonso, die met zijn 41 jaar inmiddels ruimschoots de oudste coureur is op de grid. "Ik geloof echt dat er een mogelijkheid is", zo verklaarde hij tijdens de lancering van de nieuwe Aston Martin. "Ik denk dit jaar nog niet, daar ben ik eerlijk over. Ik sta met beide benen op de grond. Ik zal niet zeggen dat we dit jaar voor de overwinningen vechten, dan zou ik liegen, maar tegelijkertijd willen we een goede auto hebben om mee te beginnen en om aan te werken."

Hij vervolgt: "Als we die het hele seizoen door kunnen ontwikkelen en we misschien in het tweede deel van het jaar dichterbij kunnen komen en er doet zich een kans voor of er zijn veranderlijke omstandigheden, dan zullen wij die kans niet laten liggen." En vooralsnog staan alle seinen op groen. "Ik ben erg gemotiveerd en ik ben erg blij met de dingen die ik zie (bij Aston Martin, red.)", aldus de Spanjaard.

