George Russell zou er naar eigen zeggen niet raar van opkijken als Max Verstappen besluit in 2026 een jaar vrij te nemen, om zich vervolgens in 2027 bij het team te voegen dat als beste uit de bus komt na de intrede van het nieuwe tijdperk in de sport.

Waar de Formule 1 begin 2022 nog een nieuw tijdperk inluidde met een nieuwe set technische reglementen, staat de volgende grote verschuiving alweer voor de deur. Vanaf het seizoen van 2026 maken nieuwe motorische reglementen hun intrede in de sport, waardoor de huidige pikorde zomaar eens behoorlijk op de schop zou kunnen gaan. De teams beginnen allemaal vanaf nul met het ontwikkelen van de nieuwe aandrijving en de implementatie hiervan in het chassis - kennis en financiële middelen daargelaten - en dus biedt dit in ieder geval alle topteams een kans om als sterkste boven te komen drijven.

Geruchtenmolen draait op volle toeren

Dit betekent dat het ook voor de coureurs zoeken is naar wat de juiste stap is om te nemen met het oog op de toekomst. Zo worden er in de media veel vraagtekens gezet bij de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing, vanwege de onrust binnen het team en omdat het ontwikkelingen van de nieuwe krachtbron volgens het geruchtencircuit nog niet naar wens verloopt. De drievoudig wereldkampioen wordt vooral aan een overstap naar Mercedes gelinkt, maar George Russell sluit een andere mogelijkheid ook niet uit.

Jaar vrij voor Verstappen in 2026?

"Ik zou er niet voor terugdeinzen om plaats te nemen naast Max", vertelt Russell tegenover Daily Mail. "Ook zou ik er niet voor terugdeinzen om hem bij ons [Mercedes] plaats te laten nemen. Ik stond voor een enorme uitdaging door mij bij Mercedes te voegen naast statistisch gezien de beste coureur aller tijden in de kwalificatie en de race, en ik heb goed gepresteerd naast hem. Dat is alles wat ik kan doen. Max kan een jaar vrij nemen in 2026 en kijken welk team als beste uit de bus komt. Het zou mij echt niet verbazen als hij dat doet. Denk eraan dat 2026 een loterij is, je weet echt niet wat er gaat gebeuren", aldus de Mercedes-coureur.

