Lewis Hamilton (39) zal na afloop van dit seizoen afscheid nemen van Mercedes en vertrekken richting Ferrari. Het wordt voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan dat Hamilton gaat rijden voor een team waarvan de basis gevestigd is in Italië. "Het is een heel andere cultuur. Ik weet echt niet wat ik kan verwachten", zo houdt de zevenvoudig wereldkampioen zijn hart vast.

Hamilton heeft met zijn 39 jaar en zeven wereldtitels inmiddels behoorlijk wat ervaring in de autosport, maar rijden voor een Italiaans team is compleet nieuw voor de man uit Stevenage. Sterker nog: Hamilton heeft sinds zijn veertiende alleen nog maar onder contract gestaan bij Britse werkgevers. Als jonge coureur zette hij zijn krabbel onder een development contract voor het McLaren Driver Development Programme. Bij dit team zou hij uiteindelijk ook zijn Formule 1-debuut maken in 2007. Enkele jaren later stapte hij over naar Mercedes, een van origine Duits team, maar met haar basis in het Verenigd Koninkrijk en met voornamelijk Britse werknemers. Bij Ferrari gaat dit allemaal compleet anders zijn.

Hamilton verwacht cultuurschok bij Ferrari

In gesprek met Martin Brundle van Sky Sports gaf Hamilton eerlijk toe dat het best wel een beetje spannend is om richting Italië te vertrekken. De zevenvoudig wereldkampioen verwacht een behoorlijk andere (werk)cultuur in Maranello. "Het wordt nieuw. Het is ook ontzagwekkend omdat het nieuw terrein is, het is een nieuwe ervaring en het zal een uitdaging zijn. Maar weet je, ik hou van uitdagingen", zo zegt Hamilton, die voorbereid is op de nodige verschillen. "Ik verwacht dat het enorm anders gaat zijn. Ik bedoel, de twee teams waar ik bij heb gezeten waren Britse teams. Dus ik ga een compleet andere cultuur in daar in Italië."

Britten "zijn kalmer" dan Italianen

Hamilton vervolgt: "Als je aan ons Britten denkt, dan zijn wij heel stil en kalmer als we succes hebben, maar ook als we moeilijke dagen kennen. Iedereen is dan wat relaxter, terwijl Italianen veel emotioneler zijn. Het is een heel andere cultuur. Ik weet niet echt wat ik kan verwachten, maar ik heb in Italië geracet, dus ik verwacht dat het heel anders gaat zijn, maar op sommige manieren ook leuk en speciaal."

