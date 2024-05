Lewis Hamilton en Mercedes maken tot nu toe net zoals in 2022 en 2023 niet een heel goed seizoen door, wellicht de slechtste van de drie in dit tijdperk. Hamilton zelf zegt dat hij nog steeds aan het helpen is om de auto door te ontwikkelen, maar geeft zelf ook lachend toe 'dat hij dit misschien niet moet doen'.

Ook in Imola is het tot nu toe nog geen succesvol weekend geweest. Hamilton moest het doen met P8 tijdens de kwalificatie, daar waar George Russell zesde werd en zo zijn landgenoot voor de vijfde keer dit seizoen versloeg tijdens de kwalificatie. Ook in Italië lijkt een plek in de top tien het hoogst haalbare te zijn. Hamilton is bezig met zijn laatste seizoen als coureur van Mercedes, want vanaf 2025 rijdt hij namens Ferrari om daar op zoek te gaan naar zijn achtste titel, wat een record zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton trekt boetekleed aan in momentje met Verstappen: 'Hij was al gefrustreerd'

Hamilton over W20 Mercedes

In gesprek met aanwezige media, waaronder GPFans, zegt Hamilton dat het team, ondanks wederom een moeizaam weekend in Imola, antwoorden begint te vinden op de problemen die het met de W20 heeft. Toch moet de Brit ook toegeven dat het wellicht te laat is en dat andere teams al een stuk verder zijn. "Ja [we beginnen antwoorden te vinden], maar komen er nu pas achter. Het zal dus nog drie races duren voordat we die transitie kunnen maken. Totdat er nieuwe onderdelen en ontwikkelingen komen zal het blijven zoals het nu is."

OOK INTERESSANT: Piastri wordt drie plekken naar achteren gezet vanwege ophouden Magnussen

Hamilton nog steeds betrokken bij ontwikkeling F1-auto Mercedes

Ondanks dat hij volgend jaar naar Ferrari gaat en dit jaar dus wellicht een concurrent van hem voor volgend jaar helpt, blijft hij Mercedes in 2024 ondersteunen en helpen om de auto te ontwikkelen. "Ja. Daar is niks aan veranderd. We hebben nog steeds onze meetings in de fabrieken, ik geniet er nog steeds van om met iedereen te werken aan een betere auto en het team zelf is fantastisch geweest. Ik ben hier om dingen dit seizoen beter te laten worden, en anders richting volgend seizoen. Of 'dit zijn dingen waar je voor volgend jaar aan moet werken'. Misschien had ik dat niet moeten doen, maar ik wil dat het team succesvol is."

Gerelateerd