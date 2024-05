Voor Lewis Hamilton waren de eerste twee trainingen in Italië een prima opening van het weekend. Zo wist de zevenvoudig kampioen de eerste training als zevende af te sluiten, maar kwam hij na de tweede oefensessie als vierde op het bord te staan.

Net als veel andere teams heeft Mercedes voor het eerste Europese raceweekend van het seizoen, veel updates meegenomen. Natuurlijk is nog wel altijd de vraag hoe dit uitpakt op het circuit. Zo zijn er dit weekend namelijk meer teams die met nieuwe onderdelen zijn gekomen, maar voorlopig is Hamilton tevreden over wat het team uit Brackley heeft geleverd. Het gat met nummer één Charles Leclerc was nog wel enorm, want uiteindelijk gaf de Brit bijna vier tienden toe na de tweede oefensessie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen niet te spreken over onnodig ophouden van Hamilton: "Niet de eerste keer"

Updates lijken te werken

Desalniettemin blikt Hamilton bij Sky Sports F1 terug op een prima opening van het raceweekend in Italië. "Het is een goede start van het weekend. We staan een stuk dichter bij, maar we moeten kijken hoe het zaterdag gaat." De renstal uit Brackley heeft diverse nieuwe onderdelen meegenomen en hoewel de correlatie eerder dit seizoen niet altijd even optimaal was, is Hamilton ditmaal tevreden. "We zien op dit moment verbeteringen aan de auto en qua prestatie op de baan."

OOK INTERESSANT: Waché erkent problemen bij Verstappen: "Geen normale vrijdag voor hem"

Momentje met Verstappen

Uiteindelijk is het baantje in Imola niet zo breed en het vele verkeer zorgde wederom voor problemen. Hamilton kwam daarbij zijn grote rivaal uit 2021 tegen, Max Verstappen. De Nederlander zat in zijn snelle ronde toen hij de Brit tegenkwam en was logischerwijs gefrustreerd. Hamilton steekt dan ook eerlijk zijn hand op: "Ja, jeetje. Ik zat in mijn 'cooldown'-ronde en ik dacht dat ik wel goed zat, maar hij opeens zat hij direct achter me. Uiteindelijk was het mijn schuld en ik heb geprobeerd mij te verontschuldigen, maar hij was, denk ik al erg gefrustreerd."

Gerelateerd