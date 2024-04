Carlos Sainz verdiende tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan wederom een podiumresultaat en hij zag dat het gat tussen hem en racewinnaar Max Verstappen vergeleken met vorig jaar gehalveerd was. De Ferrari-coureur is dan ook optimistisch over de aankomende races.

Sainz ving de wedstrijd op Suzuka aan vanaf de vierde positie en was duidelijk de snellere van de twee Ferrari's. Middels een uitgekiemde strategie kwam hij even aan de leiding om vervolgens na zijn laatste pitstop achter ploegmaat Charles Leclerc te komen. De Monegask kon echter weinig uithalen tegen zijn teamgenoot en Sainz ging er dan ook gemakkelijk voorbij. Pérez lag op dat moment zo'n zes seconden voor de Ferrari's en dat gat bleek achteraf te groot te zijn. Sainz pakte met P3 zijn derde podium van het seizoen.

Naar voren in plaats van naar achteren

"Het is een perfect begin van het seizoen met een auto waarmee we in staat zijn beter voor de dag te komen in de race," vertelde Sainz na afloop van de Grand Prix van Japan tegenover Formu1a.uno. "Vorig jaar konden we niet lang door [op de banden] en hadden we veel last van slijtage, maar dit jaar kunnen we verschillende strategieën doen, risico's nemen en inhalen op de baan. We kunnen bijna altijd naar voren kijken in plaats van naar achteren. Het is veel leuker zo, dus ik ben gelukkiger."

Upgrades

De Spanjaard is optimistisch over de rest van het seizoen: "We moeten niet vergeten dat Red Bull een belangrijke upgrade hier mee naartoe nam en wij niet. Als we het hebben over de racepace, dan zitten we er niet ver vanaf. We waren hier zo'n één à twee tienden per ronde langzamer, maar er zitten circuits aan te komen waar we wel mee kunnen doen. Suzuka was dat zeker niet, maar andere circuits zeker wel. Ik hoop dat [onze] upgrades snel arriveren. We weten zelfs al wanneer, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen. Het belangrijkste is om op deze lijn door te gaan en de zwakke punten van de auto te verbeteren, wat we vorig jaar ook deden waardoor we de races kunnen rijden zoals we dat recentelijk hebben gedaan."

