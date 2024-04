Aston Martin geeft naar verluidt de voorkeur aan de komst van Carlos Sainz in 2025, in plaats van het contract van Fernando Alonso te verlengen. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com.

Carlos Sainz kent vooralsnog een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Ferrari-coureur stond iedere race nog op het podium en schreef afgelopen maand de Grand Prix van Australië op zijn naam. Momenteel staat hij op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, ondanks dat hij de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Voor 2025 is de Spanjaard echter nog op zoek naar een nieuwe werkgever. Aan het eind van het huidige seizoen moet hij bij Ferrari plaatsmaken voor de komst van Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Waar de 29-jarige coureur volgend seizoen plaats zal nemen, is moeilijk te voorspellen. Sainz lijkt namelijk over opvallend veel mogelijkheden te beschikken. Met drie raceoverwinningen en 21 podiumplaatsen achter zijn naam, is de Spanjaard ongetwijfeld een interessante naam voor de teams op de coureursmarkt. En het toeval wil dat verschillende topteams nog geen line-up in beton hebben gegoten voor 2025. Zo is Mercedes nog op zoek naar een vervanger voor Hamilton, terwijl Red Bull Racing nog geen tweede coureur naast Max Verstappen op papier heeft staan.

Aston Martin heeft interesse in Sainz

Een nieuwe naam die nu boven komt drijven, is het team van Aston Martin. Sainz werd nog niet eerder gelinkt aan de Britse formatie, omdat men het verlangen uitsprak het contract van Fernando Alonso te verlengen. Motorsport.com meldt nu echter dat "sommige fracties" binnen Aston Martin liever zien dat Sainz in 2025 plaatsneemt naast Lance Stroll, dan dat het contract van Alonso wordt verlengd.

Toekomst Alonso

Mocht dit waarheid blijken, zal het waarschijnlijk weinig te maken hebben met de performance van Alonso. De 42-jarige coureur behoort nog altijd tot de beste coureurs op de grid en presteert ook dit seizoen vooralsnog uitstekend. Alonso flirt echter regelmatig met Red Bull Racing en Mercedes, dus wellicht wordt er ingespeeld op de mogelijkheid dat Alonso zelf besluit te vertrekken.

Gerelateerd