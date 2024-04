Carlos Sainz was al een populaire naam sinds Lewis Hamilton begin dit jaar aankondigde vanaf 2025 uit te komen voor Ferrari, maar na zijn zege tijdens de F1 Grand Prix van Australië is de voormalig teamgenoot van Max Verstappen een stuk drukker geworden. Zo ook in Japan.

Sainz vertrok, nadat Verstappen wel en de Spanjaard niet was gepromoveerd naar Red Bull Racing, naar respectievelijk Renault en daarna McLaren om daar wel een kans af te dwingen bij een topteam. Die kans kreeg hij uiteindelijk bij Ferrari, waar hij teamgenoot werd van Charles Leclerc. Sindsdien heeft hij, op wat uitzonderingen daargelaten, de Monegask altijd wel redelijk kunnen uitdagen. Toch wordt Leclerc als kopman gezien, zeker nadat Hamilton vanaf 2025 coureur van Ferrari gaat zijn en Sainz zijn contract niet verlengd zag worden.

Sainz druk bezig

Sainz, die de Grand Prix van Saoedi-Arabië eerder dit jaar aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een blindedarmontsteking, weet sindsdien dat hij op zoek moet naar een ander team. Audi wordt vaak genoemd, maar de Spanjaard zou in Australië ook al gesprekken hebben gevoerd met Mercedes. Sainz houdt zijn opties dus open en lijkt nu zijn lijntje ook uit te gooien bij Red Bull Racing, het team waar hij jaren geleden vertrok. Het contract van Sergio Pérez loopt eind dit jaar af, waardoor zijn toekomst ondanks zijn huidige prima prestaties onzeker is. Sainz was in Japan in gesprek met onder meer Red Bull-adviseur Helmut Marko, die de Spanjaard natuurlijk kent van zijn tijd bij Toro Rosso. Waar het precies over ging is natuurlijk onduidelijk, maar het was in ieder geval gezellig.

