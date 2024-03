Van blindedarmoperatie naar zege in Australië: Sainz geeft inkijkje in afgelopen twee weken

Carlos Sainz heeft via social media een inkijkje gedeeld in de bijzondere afgelopen twee weken van de Ferrari-coureur. In Saoedi-Arabië moest de Spanjaard onder het mes vanwege een blindedarmontsteking, om in Australië op de hoogste trede van het podium te eindigen.

Carlos Sainz kent vooralsnog een indrukwekkend seizoen in de Formule 1, ondanks dat hij nu al weet dat hij eind dit jaar bij Ferrari moet vertrekken. Tijdens de openingsdans in Bahrein wist de Spanjaard teamgenoot en Ferrari-Messias Charles Leclerc voor te blijven, door als derde over de streep te komen. In Saoedi-Arabië viel de drievoudig racewinnaar vervolgens uit met een blindedarmontsteking, waarna hij onder het mes moest en de race aan zich voorbij moest laten gaan. Twee weken later maakte hij, zichtbaar nog niet volledig hersteld, zijn rentree in Australië, waar hij Leclerc opnieuw voor wist te blijven en - mede dankzij de uitvalbeurt van Max Verstappen - de overwinning op zijn naam wist te schrijven. Via social media deelt hij een inkijkje in zijn herstel.

