Het seizoen van 2024 verloopt tot nu toe van kwaad tot erger en met name Lewis Hamilton lijkt met zijn ziel onder zijn arm rond te lopen. Ted Kravitz van Sky Sports heeft het idee dat het ook intern tussen de Brit en Toto Wolff niet helemaal lekker meer loopt en de neuzen de andere kant op staan.

Het seizoen is voor Hamilton voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de Mercedes ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes, met Hamilton voorop komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Artikel gaat verder onder video

Seizoen loopt in de soep

Tijdens de Grand Prix van Bahrein kwam de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval niet verder dan een teleurstellende zevende plek en in in Djedda ging het allemaal van kwaad tot erger voor de man uit Stevenage. Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. In Melbourne is het seizoen van Hamilton nog verder in de soep gelopen: na ongeveer een kwart wedstrijd gaf zijn motor de geest en moest hij zijn W15 noodgedwongen langs de baan parkeren.

Interne onenigheid?

Sky Sports-verslaggever Kravitz denkt dat het daardoor borrelt bij Mercedes en Hamilton niet meer op één lijn ligt met teambaas Toto Wolff: "Het was volgens mij optimistisch dat Toto Wolff nog steeds gelooft dat de auto er gaat komen. Het is namelijk duidelijk dat Lewis Hamilton daar niet in gelooft. Ik denk dat Hamilton het idee heeft dat de auto vervloekt is en slecht bestuurd kan worden, met name aan de achterkant. Dat is hetzelfde als de problemen van de auto van vorig jaar en die van het jaar ervoor. Het is duidelijk dat het nog steeds niet goed zit. Lewis heeft het wereldkampioenschap van dit jaar nu al afgeschreven", besluit de analist.

Gerelateerd