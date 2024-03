Lewis Hamilton maakt niet het begin van het Formule 1-seizoen mee waar hij op had gehoopt. Het ging in de Grand Prix van Australië van kwaad tot erger, toen zijn Mercedes plotseling stilviel. De zevenvoudig wereldkampioen bestempelt 2024 zijn slechtste seizoensstart ooit.

De Zilverpijlen dachten eerst nog dit jaar de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing en Ferrari. De W15-bolide had de oplossing moeten zijn voor de stabiliteitsproblemen waar de W13 en de W14 mee kampten, maar na drie races is het wel duidelijk dat de snelheid er nog niet goed in zit. Mercedes ligt momenteel vierde in het constructeurskampioenschap achter McLaren en als Fernando Alonso niet was bestraft in Australië, dan lag Aston Martin ook nog voor de Duitse renstal. Hamilton heeft 8 van de gescoorde 26 punten binnengesleept na P7 in Bahrein, P9 in Saoedi-Arabië en de uitvalbeurt op het Albert Park Circuit.

Slechter dan 2009

"Dit is de slechtste start van een seizoen die ik ooit heb gehad. Het is erger dan 2009, volgens mij," begon Hamilton tegenover de aanwezige media in Melbourne. 15 jaar geleden begon de coureur die toen voor McLaren uitkwam, met een diskwalificatie, een zevende plaats en een zesde plaats. "Het is denk ik wel zwaar voor de geest. Ik denk dat het voor iedereen zo is, wanneer er door de hele winter zoveel werk in is gestopt en je komt verheugd, gemotiveerd en gedreven aan, en dan heb je de mentaliteit dat je gaat vechten voor overwinningen, en vervolgens is dat duidelijk niet het geval. En dan word je misschien tweede of derde, maar ook dat is niet het geval en zo gaat het in een spiraal naar beneden en je laat je gewoon meeslepen."

Optimistisch blijven

"Het is een uitdaging, maar ik blijf geïnspireerd worden door de mensen met wie ik werk," vervolgde de Brit. "Ze blijven hun best doen en blijven komen opdagen, en dat is het belangrijkste. Verrassend genoeg voel ik me redelijk goed. [Ik heb] geprobeerd de zaken in perspectief te houden. Het kan zoveel erger zijn. Ik ben erg dankbaar dat ik hier ben, ik heb echt genoten van mijn tijd hier in Australië. Ik werk nog steeds met veel plezier met het team. Natuurlijk zou ik graag voor overwinningen willen vechten en races willen uitrijden. Het is nooit een geweldig gevoel als je helemaal hierheen bent gekomen en je nog niet eens de helft van de race hebt gedaan, maar wat ik weet is dat we terug zullen komen."

